Геращенко предлагает генсеку ПАСЕ сократить собственную зарплату из-за неуплаты РФ ежегодных взносов

Член украинской делегации ПАСЕ отметила, что из-за Турбьёрна Ягланда ПАСЕ оказалась в кризисе.

Член парламентской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Ирина Геращенко предложила генеральному секретарю Турбьёрну Ягланду выход из бюджетного кризиса в Совете Европы из-за неуплаты Российской Федерацией ежегодных взносов в бюджет организации путем сокращения его заработной платы.

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады написала на своей странице в Facebook.

В частности, она утверждает, что "Ягланд шантажирует Совет Европы сокращениями секретариата и другой экономией (из-за невыплаты взносов РФ), к которой местные чиновники относятся чутко, потому что привыкли к обеспеченной жизни".

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"Примечательно, что у самого Ягланда зарплата на порядок выше, чем у президента Франции или генсека ООН. И при этом результатом его пребывания в должности является серьезный кризис организации, дискредитация Совета Европы, отсутствие прогресса в защите прав человека в странах - членах Совета Европы. Возможно, генсеку Ягланду стоит начать новый курс экономии средств СЕ на примере собственного офиса? Сократить собственную зарплату и зарплаты своих сотрудников? Это будет хороший пример преданности принципам, а не торговли ими ради возвращения взносов РФ", - заявила Геращенко.

Также она привела данные из открытых источников относительно зарплат руководителей других международных организаций и лидеров иностранных государств.

В частности, по ее данным, заработная плата генерального секретаря ООН составляет 227 тыс. 253 долларов США (по состоянию на 11 июня 2018 года соответствовала 192 тыс. 587 евро), а генерального секретаря Совета Европы - 205 тыс. 083 евро. Вместе с тем, заработная плата руководства государств, где расположены штаб-квартиры ООН и Совета Европы президента США Дональда Трампа - 400 тыс. долл., президента Франции Эммануэля Макрона - 181 тыс. 680 евро, премьер-министра Франции Эдуара Филипа - 178 тыс. 920 евро (данные 2018 года).

Как сообщал УНИАН, на апрельской сессии в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов Ассамблеи из-за аннексии Крыма. С тех пор РФ фактически бойкотирует заседания Ассамблеи и требует восстановления своих прав в полном объеме.

В июне 2017 года Россия отказалась платить членские взносы в Совет Европы за 2017 год до восстановления полномочий ее делегации в ПАСЕ.

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В Страсбурге в январе 2018 года проходила зимняя сессия ПАСЕ. Вице-президент ассамблеи Владимир Арьев заявил, что в Парламентской ассамблее Совета Европы продолжается кампания за возвращение делегации РФ в состав ПАСЕ.

23 января российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Россия не будет платить взносы в Совет Европы, пока ее права в ПАСЕ не будут восстановлены. Тогда председательствующий в Комитете министров Совета Европы министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен предупредил, что неуплата Россией членских взносов в Совет Европы приведет к серьезным последствиям.

20 сентября глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев заявлял, что в ПАСЕ предлагают усложнить процедуру введения санкций против делегаций стран, нарушающих права человека, а также принципы демократии и верховенства права. Кроме того, он отмечал, что в ПАСЕ хотят увеличить долю голосов с 50% до 2/3 в вопросе обжалования полномочий национальных делегаций.

9 октября ПАСЕ вернула в профильный комитет доклад о внесении изменений в процедуру и правила ассамблеи относительно обжалования полномочий национальных делегаций, в том числе в контексте сохранения санкций против делегации РФ.