Угрозы разрывом связей с Константинополем и анафемой на Варфоломея: как на решение Синода отреагировали в Москве и УПЦ МП

В РПЦ назвали "легализацией раскола" историческое решение Синода Константинопольского патриархата в отношении украинской церкви.

В УПЦ МП предсказуемо остро отреагировали на снятие с Филарета анафемы и другие решения Синода в Константинополе по украинской церкви.

Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря) заявил, что это решение является неправовым, а патриарх Варфоломей сам должен быть подвергнут анафеме. Об этом пишет ТСН.

"Это решение абсолютно неканоническое, потому что эта территория не принадлежит Константинопольскому патриархату, то каким образом он может снимать анафемы? Думаю, что за такие действия патриарха Варфоломея надо наложить анафему", - добавил архиепископ", - возмутился Клемент.

Русская православная церковь также прокомментировала события в Стамбуле. В РПЦ считают, что Константинопольский патриархат переходит красную черту, назвав принятые Синодом решения "легализацией раскола". "Константинополь своими действиями переходит красную черту и катастрофически нарушает единство мирового православия", - сказал пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священник Александр Волков.

Кроме того, он пригрозил, что РПЦ может разорвать связи с Константинополем. "Это обусловит дальнейшие очень печальные шаги, которые вынуждена будет сделать Русская православная церковь, связанные с разрывом евхаристического общения и другими решениями, которые будут приняты", - сказал представитель Московского патриарха.

Читайте такжеПорошенко заявил, что обращение к Вселенскому патриарху по автокефалии поддержала группа епископов УПЦ МП

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Петр Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине, и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента, которое 22 апреля было принято к рассмотрению Синодом Вселенского патриархата.

3 сентября Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат принял решение предоставить государствам право на создание поместной церкви без учета позиции Москвы.

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Константинопольского патриархата, на котором могут утвердить томос об автокефалии Украинской православной церкви.

Сегодня, 11 октября, по результатам заседания Синода было обнародовано решение, в котором отмечается, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет прогнозирует проведение в ближайшее время объединительного собора для получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.