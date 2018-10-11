В УПЦ КП не знают количества архиереев УПЦ МП, которые будут участвовать в объединительном соборе - Филарет

Филарет надеется, что после объединительного собора к единой Украинской православной церкви присоединяться "десятки" архиереев из УПЦ МП.

В Украинской православной церкви Киевского патриархата не знают точное количество архиереев от Украинской православной церкви Московского патриархата, которые будут участвовать в объединительном соборе вместе с иерархами Украинской автокефальной православной церкви.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет сказал возле Владимирского собора в Киеве.

В частности, его спросили, сколько иерархов от Украинской православной церкви Московского патриархата готовы участвовать в объединительном соборе.

"Они в тайне держат", - заявил Филарет.

При этом, на вопрос, идет ли речь о десяти иерархах Московского патриархата, Филарет сказал: "Не знаем мы, сколько их. Может десять, может больше десяти. Это на первых порах, а потом я думаю, что будут присоединяться десятки", - заявил он.

Отдельно у него уточнили, кем будет Филарет после признания недействительной анафемы русской православной церкви в отношении него.

"Я был патриархом, есть и буду", - подчеркнул Филарет.

Как сообщал УНИАН, 1 октября Филарет заявлял, что объединительный собор будет состоять из 41 архиерея Киевского патриархата (УПЦ КП), 12 архиереев Украинской автокефальной церкви (УАПЦ) и 10 архиереев Московского патриархата (УПЦ МП). Он добавил, что из 10 архиереев УПЦ МП, которые будут участвовать в объединительном соборе, ему известны имена двоих.