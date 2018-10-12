Из-за аварии российского «Союза» МКС могут законсервировать

Полет экипажа, который сейчас работает на станции, могут продлить на несколько дней.

Международная космическая станция (МКС) может остаться без экипажа и перейти в режим консервации, но специалисты постараются избежать этого.

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Как сообщает российское агентство «ТАСС», соответствующее заявление сделал исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Теоретически МКС может остаться без экипажа. Предусмотрен такой режим, как беспилотный. Мы будем делать все возможное, чтобы этого не допустить, потому что станция сделана для пилотируемых полетов. Процедура консервации станции предусмотрена, но она нежелательна и будем стараться ее избежать", - сказал Крикалев перед журналистами.

По его словам, полет экипажа, который сейчас работает на МКС, возможно будет продлен на несколько дней.

"Может быть, мы на несколько дней продлим полет этого экипажа, но надолго не можем. Постараемся ускорить старт следующего экипажа", - указал он.

Крикалев также сообщил, что из-за аварии может быть перенесен запуск грузового корабля "Прогресс МС" к МКС. При этом старт следующего пилотируемого "Союза" может состояться раньше первоначального срока.

"Возможно, мы сдвинем немножко пуск следующего грузовика. Может быть, мы ускорим пуск следующего "Союза", сейчас просматриваются разные варианты программы", - сказал Крикалев.

Как сообщал УНИАН, 11 октября при запуске пилотируемого корабля «Союз» с Байконура на 119-й секунде полета произошло отключение двигателей второй ступени при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени. Затем сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют.

Экипаж совершил аварийную посадку и приземлился в Казахстане, все остались живы.

Сообщалось также, что экипаж МКС из-за аварии может на неопределенное время остаться в количестве трех человек.