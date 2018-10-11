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Отменено действие синодального письма 1686 года, которым Киевская митрополия была подчинена Московскому патриархату

20:08, 11 октября 2018
Политика
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Это письмо предоставляло право патриарху Московскому назначать Киевского митрополита / фото УНИАН

Об этом говорится в решении по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата, опубликованном на сайте патриархата.

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«Отменить юридическое обязательство Синодального письма 1686 года, изданного при обстоятельствах того времени», - говорится в решении.

Отмечается, что это письмо давало право патриарху Московскому назначать Киевского митрополита, избранного духовным собором епархии, который будет отмечать Вселенского патриарха как первого иерарха на любом торжестве, провозгласив и подтверждая свою каноническую зависимость от Константинопольской Матери-Церкви.

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания синода было оглашено решение, в котором отмечается, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

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Теги: #автокефалия УПЦ КП