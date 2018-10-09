В ПАСЕ отказались менять санкционные правила для России - депутат Емец (видео)

Член украинской делегации в ПАСЕ Леонид Емец сообщил, что после обсуждения проект решения отправили в комитет.

Парламентской ассамблее Совета Европы пока нет голосов за внесение изменений в правила, которые могут усложнить процедуру сохранения санкций против России.

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Об этом народный депутат, член украинской делегации в ПАСЕ Леонид Емец написал в Facebook. «Короче, Россия сегодня никаких изменений в устав не получит. После очень острой дискуссии вопрос отправили обратно на комитет», - отметил он.

«Рядовые делегаты с нами!», - добавил Емец.

После обсуждения депутат из Бельгии Петра де Саттер, которая является докладчиком по вопросу внесения изменений в процедуры и правила ПАСЕ по обжалованию полномочий национальных делегаций, предложила вернуть доклад, содержащий соответствующий проект резолюции, в профильный комитет.

За предложение вернуть доклад в профильный комитет проголосовали 99 парламентариев, против - 79, а 16 воздержались.

В частности, докладчик ПАСЕ заявила, что, выслушав разные позиции относительно внесения регламентных изменений в процедуры принятия решений Ассамблеи относительно национальных делегаций, она услышала аргументы и относительно поддержки ее доклада, и относительно не поддержки.

"Что иллюстрирует, какой сложной и непростой стала сегодня ситуация", - констатировала де Саттер.

В связи с этим она отметила, что ПАСЕ выглядит скорее разобщенной, чем имеющей консенсус.

По ее мнению, на сегодняшнем заседании Ассамблеи вряд ли удастся реализовать главную цель - внести регламентные изменения в процедуры.

"Я решила, согласно правилам..., вернуть доклад обратно в комитет", - отметила де Саттер.

Также, по ее словам, если ситуация внутри Ассамблеи изменится, тогда "мы возобновим прения позже, на следующей сессии, возможно, в январе".

"Сегодня, очевидно, в этой Ассамблее невозможно принять эти изменения. Поэтому я предлагаю вернуть доклад обратно в комитет", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня в ПАСЕ рассматривают изменения в правила и процедуры, которые могут усложнить процедуру сохранения санкций против России. В частности, в ПАСЕ хотят увеличить долю голосов с 50% до 2/3 в вопросе обжалования полномочий национальных делегаций, в том числе в контексте продления санкций против РФ.

8 октября на открытии сессии президент ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье высказалась в поддержку конструктивного, откровенного и открытого диалога с российскими депутатами. По словам Мори-Паскье, необходимо обсудить внесение изменений в процедуры и правила ПАСЕ, которые могут привести к отмене санкций против РФ.

Ранее председатель постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев заявлял, что в ПАСЕ предлагают усложнить процедуру введения санкций против делегаций стран, нарушающих права человека, а также принципы демократии и верховенства права. Кроме того, он заявлял, что в ПАСЕ хотят увеличить долю голосов с 50% до 2/3 в вопросе обжалования полномочий национальных делегаций, в том числе в контексте продления санкций против РФ.

Это решение может усложнить процедуру продления санкций против РФ, введенных в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма. Согласно соответствующей резолюции, российских депутатов лишили права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах. С тех пор действие санкций против российской делегации несколько раз продлевали, а в соответствующих резолюциях ассамблея призвала Кремль вернуть Крым, прекратить военную агрессию на Донбассе и вывести российские войска с территории Украины.