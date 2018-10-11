Роскосмос оконфузился: похвастался в сети успешным запуском ракеты "Союз" во время ее аварии (фото)

В посте Роскосмоса было сказано, что на 528-й секунде корабль якобы успешно выведен на орбиту.

Роскосмос опубликовал видеозапись с успешным запуском ракеты "Союз" вскоре после того, как на космодроме Байконур произошла авария. Ролик был доступен на странице корпорации в Twitter, однако вскоре пост удалили из соцсети.

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Об этом сообщает русская служба Радио Свобода. В одном из сообщений Роскосмоса говорилось о том, что на 287-й секунде после запуска вторая ступень ракеты-носителя штатно отделилась. В другом посте корпорации было сказано, что на 528-й секунде корабль якобы успешно выведен на орбиту.

В действительности на 119-й секунде полета произошла ​авария. Она случилась, когда боковые блоки первой ступени отделялись от центрального блока второй ступени. В этот момент сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют.

Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг спустились в капсуле на территорию Казахстана. Сейчас они в безопасности, однако у них нашли проблемы со здоровьем. При приземлении они испытали перегрузки в 6g. Согласно статистике, космонавты редко испытывают перегрузки, превышающие 4g.

Роскосмос создал аварийную комиссию для расследования инцидента. Источник в ракетно-космической отрасли предположил, что один из блоков второй ступени при отделении мог зацепить центральный блок, чем и вызвал аварию.