В селах вблизи Ични уже проводили учебную эвакуацию и обнаружили ряд недостатков (видео)
13:52, 09 октября 2018Общество
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Год назад вблизи военных складов уже проводили учебную эвакуацию. Еще тогда выявили ряд недостатков.
Иллюстрация \ REUTERS
Ичнянский склад с боеприпасами - один из крупнейших в Украине. Территория - около 600 гектаров, вокруг - лес и несколько деревень.
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Год назад после очередного взрыва военного склада в Калиновке депутаты предполагали, что именно этот склад может стать следующим. ТСН тогда отправилась на проверку, но вооруженные армейцы не дали даже приблизиться к складам. Тщательно проверяли документы и запретили ехать в сторону арсенала.
Год назад местные забили тревогу, тогда провели тренировку по эвакуации. В октябре 2017 года в селе вблизи склада прозвучала тревожная сирена. Тогда МЧСники обнаружили ряд недостатков, которые должны были устранить в течение двух месяцев.
В селах вблизи Ичне уже проводили учебную эвакуацию и выявили ряд недостатков
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