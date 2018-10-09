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В селах вблизи Ични уже проводили учебную эвакуацию и обнаружили ряд недостатков (видео)

13:52, 09 октября 2018
Общество
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Иллюстрация \ REUTERS

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Год назад после очередного взрыва военного склада в Калиновке депутаты предполагали, что именно этот склад может стать следующим. ТСН тогда отправилась на проверку, но вооруженные армейцы не дали даже приблизиться к складам. Тщательно проверяли документы и запретили ехать в сторону арсенала.

Год назад местные забили тревогу, тогда провели тренировку по эвакуации. В октябре 2017 года в селе вблизи склада прозвучала тревожная сирена. Тогда МЧСники обнаружили ряд недостатков, которые должны были устранить в течение двух месяцев.

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Теги: #склад боеприпасов