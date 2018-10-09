Порошенко прокомментировал пожар на арсенале под Ичней: допустившие инцидент «хапуги» понесут ответственность
Президент Украины Петр Порошенко ожидает оперативного расследования чрезвычайного происшествия, произошедшего на складах боеприпасов поблизости Ични Черниговской области.
Об этом глава государства заявил, заслушав доклад силовиков, сообщает президентская пресс-служба.
Читайте такжеСмертельный "фейерверк": что происходит на Черниговщине
Так, по информации министра обороны Стапана Полторака, в 3:20 утра 9 октября одновременно были взорваны три хранилища арсенала, а уже через 20 минут был осуществлен подрыв еще нескольких хранилищ.
«На момент подрыва склады были заполнены на 50% - наиболее дефицитные и критически важные для ВСУ боеприпасы с 6-го военного арсенала ранее были передислоцированы на другие арсеналы и базы с защищенным типом хранения. По состоянию на 15:00 час вследствие детонации пожаром охвачено около 30% всего арсенала», - сказал Полторак и добавил, что в настоящее время два специальных противопожарных танка осуществляют меры для локализации и тушения пожара. В ближайшее время ожидается прибытие на место взрывов еще трех танков.
Глава государства подчеркнул, что ожидает оперативного, однако ответственного расследования происшествия.
«Хочу отдельно подчеркнуть, что я жду быстрых результатов расследования. И очень ответственных», - сказал Порошенко, обращаясь к присутствующим на совещании главному военному прокурору Анатолию Матиосу и первому заместителю председателя СБ Украины Виталию Маликову.
Президент особо акцентировал внимание на том, что ситуация, когда "одновременно имеем подрывы трех складов, а через 20 минут после того одновременно подрываются еще шесть складов", на которых хранилось не стрелковое оружие или раскомплектованные боеприпасы, а именно реактивные системы залпового огня, требует тщательного расследования.
«Учитывая близость к российской границе, не случайно, что основной версией Службы безопасности Украины, Военной прокуратуры является диверсия», - отметил Верховный главнокомандующий.
Порошенко подчеркнул, что не хочет «стараться устроить наказание ради пиара».
«Но никто из хапуг, из тех, кто своей халатностью допустил это, восстановлен не будет», - добавил президент, говоря об ответственности виновных в сегодняшнем инциденте.
Глава государства отметил, что должны быть проведены проверки всех, кто обеспечивал охрану части в ночь, когда произошли взрывы.
«Чтобы мы сегодня полностью и тщательно изучили этот опыт для того, чтобы не допустить повторения атаки диверсионно-разведывательных групп противника», - подытожил он.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 октября, ночью на территории 6-го арсенала Минобороны возле пгт. Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, вызвавшие пожар.
С прилегающих территорий эвакуировано более 12 тыс. человек. Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.
Работает оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии. СБУ отрабатывает версию о возможном совершении диверсии на арсенале. По данным Минобороны, по состоянию на 14.00 очаги пожара на складах боеприпасов локализованы.