Порошенко прокомментировал пожар на арсенале под Ичней: допустившие инцидент «хапуги» понесут ответственность

Глава государства подчеркнул необходимость проверки всех, кто обеспечивал охрану воинской части в ночь взрывов.

Президент Украины Петр Порошенко ожидает оперативного расследования чрезвычайного происшествия, произошедшего на складах боеприпасов поблизости Ични Черниговской области.

Об этом глава государства заявил, заслушав доклад силовиков, сообщает президентская пресс-служба.

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Так, по информации министра обороны Стапана Полторака, в 3:20 утра 9 октября одновременно были взорваны три хранилища арсенала, а уже через 20 минут был осуществлен подрыв еще нескольких хранилищ.

«На момент подрыва склады были заполнены на 50% - наиболее дефицитные и критически важные для ВСУ боеприпасы с 6-го военного арсенала ранее были передислоцированы на другие арсеналы и базы с защищенным типом хранения. По состоянию на 15:00 час вследствие детонации пожаром охвачено около 30% всего арсенала», - сказал Полторак и добавил, что в настоящее время два специальных противопожарных танка осуществляют меры для локализации и тушения пожара. В ближайшее время ожидается прибытие на место взрывов еще трех танков.

Глава государства подчеркнул, что ожидает оперативного, однако ответственного расследования происшествия.

«Хочу отдельно подчеркнуть, что я жду быстрых результатов расследования. И очень ответственных», - сказал Порошенко, обращаясь к присутствующим на совещании главному военному прокурору Анатолию Матиосу и первому заместителю председателя СБ Украины Виталию Маликову.

Президент особо акцентировал внимание на том, что ситуация, когда "одновременно имеем подрывы трех складов, а через 20 минут после того одновременно подрываются еще шесть складов", на которых хранилось не стрелковое оружие или раскомплектованные боеприпасы, а именно реактивные системы залпового огня, требует тщательного расследования.

«Учитывая близость к российской границе, не случайно, что основной версией Службы безопасности Украины, Военной прокуратуры является диверсия», - отметил Верховный главнокомандующий.

Порошенко подчеркнул, что не хочет «стараться устроить наказание ради пиара».

«Но никто из хапуг, из тех, кто своей халатностью допустил это, восстановлен не будет», - добавил президент, говоря об ответственности виновных в сегодняшнем инциденте.

Глава государства отметил, что должны быть проведены проверки всех, кто обеспечивал охрану части в ночь, когда произошли взрывы.

«Чтобы мы сегодня полностью и тщательно изучили этот опыт для того, чтобы не допустить повторения атаки диверсионно-разведывательных групп противника», - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 октября, ночью на территории 6-го арсенала Минобороны возле пгт. Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, вызвавшие пожар.

С прилегающих территорий эвакуировано более 12 тыс. человек. Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Работает оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии. СБУ отрабатывает версию о возможном совершении диверсии на арсенале. По данным Минобороны, по состоянию на 14.00 очаги пожара на складах боеприпасов локализованы.