Запуск российской ракеты "Союз" снова провалился: произошло аварийное отключение двигателей

Экипаж "Союза МС-10" перешел в режим баллистического спуска.

Аварийное отключение двигателей второй ступени произошло при запуске корабля "Союз МС-10" к МКС.

Об этом сообщил "Интерфаксу" источник на Байконуре.

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"Произошло аварийное отключение двигателей второй ступени. Экипаж жив и аварийно приземляется в Казахстане", - сказал источник.

Спасатели следят за спуском капсулы с космонавтом и астронавтом после аварийной ситуации, сообщил собеседник агентства. "Наблюдаем парашют со спускаемым аппаратом. Экипаж более перегрузок не испытывает", - сказал источник, добавив, что с экипажем есть связь.

Как сообщал УНИАН, ранее в России признали, что ракета "Союз" упала из-за перепутанных космодромов.

Ранее стало известно, что разгонный блок "Фрегат" после отделения от ракеты "Союз 2.1б", стартовавшей с космодрома "Восточный", сошел с орбиты из-за неправильного маневра. По данным источника, "Союз-2.1б" был запрограммирован для пуска не с "Восточного", а с "Байконура", поэтому и произошли такие маневры.