На пути к получению томоса от Вселенского патриарха украинские церкви должны объединиться - Филарет

Отныне УПЦ КП и УАПЦ являются законными и каноническими церквями в Украине, и для дальнейшего получения томоса от Вселенского патриарха требуется объединение этих церквей и той части УПЦ МП, которая захочет присоединиться к формированию единой православной Украинской церкви.

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет отмечает, что на пути к получению Томоса от Вселенского патриарха Варфоломея и Священного Синода Константинопольской церкви, УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и представители УПЦ Московского патриархата, которые поддерживают создание единой поместной православной церкви в Украине, должны объединиться.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Филарет сказал возле Владимирского собора в Киеве.

Он рассказал о результатах заседания Священного Синода Константинопольского патриархата во главе с Вселенским патриархом Варфоломеем.

"Главным вопросом для нас является создание в Украине единой поместной автокефальной независимой от Москвы Украинской церкви", - заявил Филарет.

В то же время, предстоятель УПЦ КП отметил, что для создания единой православной церкви в Украине "нужно объединиться трем церквям в одну церковь".

Также он сказал, что для этого объединения надо выполнить ряд вещей.

"Что имеется в виду? Имеется в виду анафема, которую наложили на меня в архиерейском соборе Русской православной церкви за то, что мы законно на поместном соборе выразили желание иметь в Украине автокефальную церковь, независимую от Москвы, на том основании, что Украина стала независимым государством", - подчеркнул Филарет.

Он пояснил, что из-за этой анафемы не признавался епископат УПЦ КП.

Таким образом, по его словам, для объединения церквей в Украине надо было признать недействительной эту анафему.

"Я не раз обращался к Вселенскому патриарху с этим вопросом - признать эту анафему недействительной, и вот теперь пришло время, когда Священный Синод возобновил, как сказано в решении, и мою деятельность, и деятельность епископов, и деятельность верующих, то есть таинства, которые мы совершали, признаются действительными таинствами не только после этого решения, а и в течение всех тех лет, когда мы совершали хиротонии, совершали таинства, крещения и прочее", - заявил Филарет.

"И теперь это решение о недействительности этих всех запретов дает нам возможность объединиться с архиереями Московского патриархата, которые захотят объединиться с нами, и объединиться с автокефальной церковью, потому что по митрополиту Макарию этот же Синод Константинопольского патриархата принял такое же решение", - заявил Филарет.

"Теперь мы, архиереи всех трех церквей, являемся законными, каноническими, благодатными и теперь можем при нашей доброй воле объединиться уже в одну Украинскую православную церковь, которая затем будет признана Вселенским патриархом, и не только Вселенским, но Томос об автокефалии Украинской церкви мы получим от Вселенского патриарха", - подчеркнул Филарет.