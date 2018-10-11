Генерал объяснил, почему боеприпасы на Черниговщине стали легкой мишенью для диверсантов РФ

Генерал выразил убеждение в том, что последние подрывы арсеналов - "и Балаклея и Калиновка, и Ичня" - это "направленные действия россиян".

В Украине во времена развала СССР на военные склады выброшено огромное количество боеприпасов, подлежащих утилизации, которые впоследствии стали легкой мишенью для российских диверсантов.

Об этом рассказал бывший заместитель главы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, комментируя пожар на арсенале Минобороны в Ичне, передает «Обозреватель». По словам военного, на украинских складах хранится "много старого еще от стран Варшавского договора".

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"Россияне вывозили еще с советских времен на территорию РФ более современное вооружение со сроком годности. А в Украину, Беларусь и Молдову, в первую очередь в Украину, вывозили то, что надо утилизировать. Мы занимались этим во времена независимости, но не хватало средств. Это очень долгий процесс, не успели сделать", - пояснил бывший заместитель начальника Генштаба.

"Часть старого непригодного вооружения сейчас находится на наших складах, рассредоточивают его. Но то, что находится на земле - легко поражается противником", - подчеркнул он.

Романенко выразил убеждение в том, что последние подрывы арсеналов - "и Балаклея и Калиновка, и Ичня" - это "направленные действия россиян".