"Глаза налились кровью": пропагандистка Путина устроила истерику на росТВ из-за троллинга украинской делегации в ПАСЕ (видео)
Ольга Скабеева, российская ведущая-пропагандистка ток-шоу "60 минут", которое выходит на телеканале "Россия-1", попыталась взять интервью у членов украинской делегации ПАСЕ, но получила "отпор" в виде гимна Украины.
Позже в эфире пропагандистского "Первого канала" Скабеева рассказывала о том, что произошло: "Люди вспотели, глаза налились кровью, слова, которые они произносили: смерть врагам, смерть России, смерть тебе". Соответствующее видео показало "Настоящее время".
Читайте такжеСегодня в ПАСЕ поражение потерпела не только Россия, а и те, кто пытается ее «отмазывать» - Климкин
На записи представители Украины в ответ на вопросы ведущей российского телеканала спели украинский гимн, а затем скандировали "Слава Украине!", "Героям Слава!", "Слава нации!", "Смерть врагам!".
Скабеева подходила с микрофоном к поющим, слышала лишь украинский гимн и комментировала на камеру: "Вот посмотрите, это украинские депутаты, обратите внимание, это современная украинская власть".
Также слова возмущения российской пропагандистки на "России-1" процитировал "Обозреватель".
"Когда закончилось заседание, вывалились сюда в эти кулуары украинские депутаты, окружили меня, начали скакать, извините пожалуйста, за непарламентское выражение, скакать как макаки. Как это было в 2014 году, когда нам рассказывали про "москаляку на гіляку","кто не скачет, тот москаль". Прыгали вокруг меня, окружили, взяли в плотное кольцо, пели украинский гимн — на здоровье, пусть поют! А дальше — зиговали и исполняли то самое признанное во всем мире "нацистское" приветствие!" — рассказывала Скабеева в прямом эфире.
Ранее первый вице-спикер Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко рассказала, как в кулуарах ПАСЕ на украинцев "набросилась одиозная российская пропагандистка".
"Мы отбивались гимном и "Слава Украине!". Такого громкого "Слава Украине" кулуары Страсбурга еще не слышали", - заключила она.