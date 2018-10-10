"Глаза налились кровью": пропагандистка Путина устроила истерику на росТВ из-за троллинга украинской делегации в ПАСЕ (видео)

Представители Украины в ответ на вопросы ведущей российского телеканала спели гимн.

Ольга Скабеева, российская ведущая-пропагандистка ток-шоу "60 минут", которое выходит на телеканале "Россия-1", попыталась взять интервью у членов украинской делегации ПАСЕ, но получила "отпор" в виде гимна Украины.

Позже в эфире пропагандистского "Первого канала" Скабеева рассказывала о том, что произошло: "Люди вспотели, глаза налились кровью, слова, которые они произносили: смерть врагам, смерть России, смерть тебе". Соответствующее видео показало "Настоящее время".

Читайте такжеСегодня в ПАСЕ поражение потерпела не только Россия, а и те, кто пытается ее «отмазывать» - Климкин

На записи представители Украины в ответ на вопросы ведущей российского телеканала спели украинский гимн, а затем скандировали "Слава Украине!", "Героям Слава!", "Слава нации!", "Смерть врагам!".

Скабеева подходила с микрофоном к поющим, слышала лишь украинский гимн и комментировала на камеру: "Вот посмотрите, это украинские депутаты, обратите внимание, это современная украинская власть".

Также слова возмущения российской пропагандистки на "России-1" процитировал "Обозреватель".

"Когда закончилось заседание, вывалились сюда в эти кулуары украинские депутаты, окружили меня, начали скакать, извините пожалуйста, за непарламентское выражение, скакать как макаки. Как это было в 2014 году, когда нам рассказывали про "москаляку на гіляку","кто не скачет, тот москаль". Прыгали вокруг меня, окружили, взяли в плотное кольцо, пели украинский гимн — на здоровье, пусть поют! А дальше — зиговали и исполняли то самое признанное во всем мире "нацистское" приветствие!" — рассказывала Скабеева в прямом эфире.

Ранее первый вице-спикер Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко рассказала, как в кулуарах ПАСЕ на украинцев "набросилась одиозная российская пропагандистка".

"Мы отбивались гимном и "Слава Украине!". Такого громкого "Слава Украине" кулуары Страсбурга еще не слышали", - заключила она.