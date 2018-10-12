Аваков пообещал жесткую реакцию на религиозную рознь и экстремизм

Глава МВД призывает политических и общественных деятелей воздержаться от провокаций и попыток дестабилизировать ситуацию в стране.

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков заявляет, что в связи с началом процесса предоставления автокефалии Украинской православной церкви, МВД не допустит произвола и экстремизма на почве религиозной розни или нетерпимости.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Глава МВД призывает политических и общественных деятелей воздержаться от провокаций и попыток дестабилизировать ситуацию в стране.

«Призываю не допускать провокаций и спекуляций. МВД обеспечит безопасность и правопорядок. Если возникнет необходимость противостоять экстремизму и религиозной розни, будет действовать жестко. Пусть это не станет неожиданностью для всех «горячих голов», - подчеркнул Аваков.

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором отмечается, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии православной церкви Украины.