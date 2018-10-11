"В ближайшее время": Филарет рассказал о еще одном важном шаге к томосу для Украины

Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет прогнозирует проведение в ближайшее время объединительного собора для получения томоса об автокефалии украинской православной церкви.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время брифинга сегодня в Киеве.

«В ближайшее время мы, во-первых, объединимся, а, во-вторых, получим томос об автокефалии украинской церкви - уже единой украинской церкви, которая войдет в молитвенное единение с другими поместными православными церквями», - сказал он.

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Справка УНИАН. 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Петр Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента, которое 22 апреля было принято к рассмотрению синодом Вселенского патриархата.

3 сентября Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат принял решение предоставить государствам право на создание поместной церкви без учета позиции Москвы.

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Константинопольского патриархата, на котором могут утвердить томос об автокефалии украинской православной церкви.

Сегодня, 11 октября, по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором отмечается, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.