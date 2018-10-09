Ягланд заявил о поддержке возвращения России в ПАСЕ - украинская делегация заставила его оправдываться

Генсек Совета Европы заявил, что это не он инициировал подготовку и представление доклада о внесении изменений в процедуры и правила Ассамблеи по обжалованию полномочий национальных делегаций.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поддерживает возвращение части полномочий делегации Российской Федерации в ПАСЕ в контексте избрания судей Европейского суда по правам человека и других руководящих должностей в организации.

Об этом он сообщил в сессионном зале Парламентской ассамблеи Совета Европы, отреагировав на выступление члена украинской делегации Алексея Гончаренко на осенней сессии, которая транслируется на сайте ПАСЕ.

В частности, Гончаренко в ходе своего выступления обратился к генсеку Совета Европы со словами: "Господин Ягланд, если вы откроете двери Совета Европы для безусловного возвращения Российской Федерации, пожалуйста, не забудьте обезвредить дверные ручки, поскольку они могут стать опасными".

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При этом он во время своего выступления надел резиновые перчатки, сказав, что они нужны для химической защиты от РФ.

В свою очередь Ягланд ответил: "Господин Гончаренко обратил свое выступление ко мне, потому что якобы это я хочу добиться возвращения Российской Федерации в эту Ассамблею".

Генсек при этом сказал, что не он просил подготовить доклад по вопросу внесения изменений в процедуры и правила ПАСЕ по обжалованию полномочий национальных делегаций. В частности, по его словам, причиной подготовки этого доклада является обращение президента ПАСЕ в Комитет министров СЕ еще до начала лета. Ягланд добавил, что в Комитете министров хотели иметь правовое обоснование, и председатель этого комитета затем пригласил его лично приобщиться к этой работе.

"Это не была моя личная инициатива, но я хотел бы сказать, что не вмешиваюсь в прения", - подчеркнул Ягланд.

Он считает доклад, который обсуждается сегодня в Ассамблее, очень важным.

"Я на протяжении длительного времени имею мнение по этому поводу..., которое заключается в том, что нельзя лишать людей в этом зале, которые заседают здесь, права на голосование за судей Европейского суда по правам человека, комиссара по правам человека, за заместителя генерального секретаря и самого генерального секретаря", - подчеркнул генсек.

Он отметил, что соответствующее предложение, отображенное в докладе, является наиболее важной вещью.

Как сообщал УНИАН, Парламентская ассамблея Совета Европы отказалась отложить представление доклада о внесении изменений в правила и процедуры Ассамблеи по обжалованию полномочий национальных делегаций, представленных в ней.

Докладчик ПАСЕ Петра де Саттер заверила, что доклад о внесении изменений в процедуры Ассамблеи не имеет целью снятие санкций с РФ.

Сегодня в ПАСЕ рассмотрят изменения в правила и процедуры, которые могут усложнить процедуру сохранения санкций против России.

8 октября председатель постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Владимир Арьев заявил, что на осенней сессии ПАСЕ украинская делегация попытается не допустить ликвидации санкций по требованию РФ.

Президент ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье высказалась за поддержку конструктивного, откровенного и открытого диалога с российскими депутатами. По словам Мори-Паскье, необходимо обсуждение о внесении возможных изменений в процедуры и правила ПАСЕ, которые могут привести к отмене санкций против РФ.

Ранее Арьев заявлял, что в ПАСЕ предлагают усложнить процедуру введения санкций против делегаций стран, нарушающих права человека, а также принципы демократии и верховенства права. Кроме того, он заявлял, что в ПАСЕ хотят увеличить долю голосов с 50% до 2/3 в вопросе обжалования полномочий национальных делегаций, в том числе в контексте продолжения санкций против РФ.

Это решение может усложнить процедуру продления санкций против РФ, введенных в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма. Согласно соответствующей резолюции, российских депутатов лишили права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах. С тех пор действие санкций против российской делегации несколько раз продлевали, а в соответствующих резолюциях ассамблея призвала Кремль вернуть Крым, прекратить военную агрессию на Донбассе и вывести российские войска с территории Украины.