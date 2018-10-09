Российские пропагандисты атаковали делегатов от Украины в ПАСЕ - нардеп

Владимир Арьев требует от компетентных служб Совета Европы принять срочные меры в связи с некорректным поведением российских журналистов

Руководитель постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев потребует от компетентных служб Совета Европы принять срочные меры в связи с некорректным поведением российских журналистов в отношении членов украинской делегации в кулуарах заседания осенней сессии ПАСЕ.

Об этом Арьев написал на своей странице в Facebook.

«Только что на меня в ПАСЕ в прямом смысле напали российские пропагандисты из "Россия 24". Я отказался с ними разговаривать и ушел от них, так они хватали меня за рукав, а потом пытались ворваться в комнату представительства Украины в Совете Европы. Сейчас буду требовать от соответствующих служб Совета Европы принять срочные меры", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в ПАСЕ рассматривают изменения в правила и процедуры, которые могут усложнить процедуру сохранения санкций против России. В частности, в ПАСЕ хотят увеличить долю голосов с 50% до 2/3 в вопросе обжалования полномочий национальных делегаций, в том числе в контексте продления санкций против РФ.

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Вместе с тем докладчик ПАСЕ Петра где Саттер заверила, что доклад о внесении изменений в процедуры Ассамблеи не имеет целью отмены санкций в отношении российской делегации.

8 октября на открытии сессии президент ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье высказалась за поддержку конструктивного, откровенного и открытого диалога с российскими депутатами. По словам Мори-Паскье, необходимо обсудить внесение изменений в процедуры и правила ПАСЕ, которые могут привести к отмене санкций против РФ.