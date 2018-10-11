Порошенко заявил, что обращение к Вселенскому патриарху по автокефалии поддержала группа епископов УПЦ МП

По словам президента, они выдержали давление, шантаж, угрозы и запугивания, но обратились со своими подписями к Вселенскому патриарху.

Обращение к Вселенскому патриарху с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви поддержала и группа епископов УПЦ Московского патриархата.

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в связи с решением Синода Вселенского патриархата.

"Сегодня я уже могу сказать, что обращение к Вселенскому патриарху с просьбой предоставить автокефалию поддержала и группа епископов УПЦ Московского патриархата. Они выдержали давление, шантаж, угрозы и запугивания, но обратились со своими подписями к Вселенскому патриарху. И это стоит признания", - отметил глава государства.

"Благодарю патриарха Филарета и всех иерархов УПЦ Киевского патриархата, митрополита Макария и епископов УАПЦ за проявленный дух единства и за единодушное обращение к Вселенскому патриарху. Поздравляю обоих предстоятелей с тем, что с них сегодня, наконец, сняты все московские обвинения. Владыки признаны каноническими епископами", - подчеркнул Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Петр Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине, и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента, которое 22 апреля было принято к рассмотрению Синодом Вселенского патриархата.

3 сентября Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат принял решение предоставить государствам право на создание поместной церкви без учета позиции Москвы.

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Константинопольского патриархата, на котором могут утвердить томос об автокефалии Украинской православной церкви.

Сегодня, 11 октября, по результатам заседания Синода было обнародовано решение, в котором отмечается, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет прогнозирует проведение в ближайшее время объединительного собора для получения томоса об автокефалии Украинской православной церкви.