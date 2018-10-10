Председательствующая Совета Европы поддержала заключение юристов о незаконности санкций против России в ПАСЕ

Пейчинович-Бурич воздержалась от обвинений в адрес Ассамблеи, но отметила, что ПАСЕ должна учитывать заключение, подготовленное юридическим советником Совета Европы.

Вице-премьер и глава МИД Хорватии Мария Пейчинович-Бурич, которая вскоре завершает полугодовое председательство в Комитете министров Совета Европы, официально поддержала юридические доводы о незаконности санкций против России, наложенных в ПАСЕ.

Об этом она заявила на сессии ПАСЕ в Страсбурге, сообщает "Европейская правда".

Пейчинович-Бурич воздержалась от обвинений в адрес Ассамблеи, но отметила, что ПАСЕ должна учитывать заключение, подготовленное юридическим советником Совета Европы Йоргом Полякевичем по общему запросу генерального секретаря и председательства в КМСЕ.

Представительница Хорватии призвала ПАСЕ действовать, не выходя за рамки уставных полномочий. "Надеюсь, этот юридический анализ, который был вам передан, сможет внести юридически ясность (Ассамблеи относительно полномочий)", - добавила она.

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Мария Пейчинович-Бурич призвала сохранить Россию в составе Совета Европы, оставить за СЕ статус панъевропейской организации. В то же время признала, что Российская сторона не участвует в работе ПАСЕ по собственной воле. "Российская федерация – это государство-участник СЕ, но эта страна решила не участвовать в работе одного из органов, а именно Парламентской ассамблеи", - пояснила дипломатка.

Как известно, в Парламентской ассамблее Совета Европы пока нет голосов за внесение изменений в правила, могут усложнить процедуру сохранения санкций против России.

В ПАСЕ рассматривали изменения правил и процедур, которые могут усложнить процедуру сохранения санкций против России. В частности, в ПАСЕ хотят увеличить долю голосов с 50% до 2/3 в вопросе обжалования полномочий национальных делегаций, в том числе в контексте продолжения санкций против РФ.