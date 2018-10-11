Провальный запуск ракеты "Союз": стало известно о состоянии здоровья космонавтов

Как сообщают СМИ, состояние космонавтов "не вполне хорошее".

Американского астронавта Ника Хейга и российского космонавта Алексея Овчинина достали из капсулы аварийной ракеты "Союз МС-10" после отключения двигателей и приземления в Казахстане.

В NASA сообщили, что Хейг и Овчинин находятся в "хорошем состоянии". В то же время источники российского агентства ТАСС сообщают, что состояние космонавтов "не вполне хорошее", в ближайшее время их отправят в Москву спецбортом.

.@NASA astronaut Nick Hague and Russian cosmonaut Alexey Ovchinin are in good condition following today's aborted launch. I’m grateful that everyone is safe. A thorough investigation into the cause of the incident will be conducted. Full statement below: pic.twitter.com/M76yisHaKF — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) October 11, 2018

В NASA также заявили, что будет проведено тщательное расследование для выяснения причин инцидента.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 октября, при запуске пилотируемого корабля «Союз» с Байконура на 119-й секунде полета произошло отключение двигателей второй ступени при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени. Затем сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют.

Экипаж совершил аварийную посадку и приземлился в Казахстане, все остались живы.

По предварительной информации, причиной аварии могли стать плохие крепления центрального блока ускорителя.