После аварии "Союза" в России приостановили все пилотируемые пуски - СМИ
13:06, 11 октября 2018Мир
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Во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новыми экипажем МКС произошла авария носителя.
Иллюстрация / REUTERS
Все пилотируемые пуски в России приостановлены после аварии "Союза".
Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник.
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Ранее сообщалось, что во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новыми экипажем МКС произошла авария носителя.
На борту "Союза МС-10" члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы.
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