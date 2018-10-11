После аварии "Союза" в России приостановили все пилотируемые пуски - СМИ

Во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новыми экипажем МКС произошла авария носителя.

Все пилотируемые пуски в России приостановлены после аварии "Союза".

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник.

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Ранее сообщалось, что во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новыми экипажем МКС произошла авария носителя.

На борту "Союза МС-10" члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы.