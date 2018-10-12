Филарет призвал УАПЦ и УПЦ МП готовиться к Объединительному Собору, на котором изберут главу Поместной церкви

Киевский Патриархат призвал епископат, духовенство и верных УАПЦ, как и епископат, духовенство и верных Московскому Патриархату, поддержать процесс объединения украинского православия.

Киевский Патриархат призвал иерархов УАПЦ и привлеченных к процессу единения иерархов Московского Патриархата в Украине приступить к подготовке Чрезвычайного Объединительного Собора.

Как говорится в заявлении Киевского патриархата, задачей этого Собора является утвердить решение о церковном единстве, избрать Предстоятеля единой поместной автокефальной УПЦ, который от ее имени получит Патриарший и Синодальный Томос об автокефалии УПЦ.

«Мы ожидаем то, что принимая во внимание все обстоятельства – давность истории, плодотворную деятельность, большое число епископата, духовенства и верующих, монастырей и духовных школ, другие факторы – Патриаршим и Синодальным Томосом также будет всеправославно утвержденное достоинство Патриарха с Предстоятелем поместной УПЦ», – говорится в сообщении пресс-центра Киевской Патриархии.

Киевский Патриархат призвал епископат, духовенство и верных УАПЦ, как и епископат, духовенство и верных Московскому Патриархату, поддержать процесс объединения украинского православия.

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Отмечается, что процесс объединения украинского православия должен происходить добровольно, мирно и без принуждения, каждый член Церкви, как и каждая община мирян или монахов, имеют право свободно избрать центр своего церковного подчинения – принадлежать к Украинской или Русской Церкви.

«Те иерархи, духовенство и миряне, которые захотят, несмотря на все обстоятельства, в дальнейшем подчиняться Московскому Патриархату, имеют право на это. Русская Православная Церковь в Украине будет равноправно сосуществовать со всеми другими Церквями и религиозными организациями, как это гарантировано Конституцией и законами нашего государства и международным правом», – отметили в УПЦ КП.

Как сообщал УНИАН, 11 октября, по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было опубликовано решение, в котором отмечается, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлено канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.