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Министр обороны объяснил, почему взрываются склады с боеприпасами (видео)

13:00, 10 октября 2018
Политика
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Степан Полторак / REUTERS

Об этом на заседании правительства заявил министр обороны Украины Степан Полторак, докладывая о ситуации по взрывам боеприпасов на складе в Черниговской области.

«Для того, чтобы нам успешно решить эту проблему, даже если выделять в год по 500 млн грн, нужно 15 лет, если идеально будут работать застройщики», - сказал он.

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Что касается склада в Черниговской области, Полторак отметил, что его площадь составляет 680 га, а периметр охраняемой границы объекта – 8,2 км.

Министр обороны обратил внимание, что на территории склада находится 112 хранилищ боеприпасов, причем 40% из них - это открытые площадки.

«Если есть боеприпас на грунте, его уберечь от диверсионной группы или небрежности невозможно», - сказал он.

Полторак подчеркнул, что для решения вопроса безопасности складов боеприпасов необходимо построить закрытые железобетонные хранилища, и данная работа сейчас ведется – до конца года планируется построить 15 таких хранилищ на территории трех складов.

Как сообщал УНИАН, ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области  произошли взрывы, повлекшие пожар.

С прилегающих территорий эвакуировано более 12,5 тысячи человек. Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций от газоснабжения отключены г.Ичня и 11 населенных пунктов Ичнянского района.

Работает оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии. СБУ отрабатывает версию о возможном совершении диверсии на арсенале.

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Теги: #Минобороны#склад боеприпасов#военный склад#Степан Полторак