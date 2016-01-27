Уникальные скульптуры античных богов найдены на Крите

Находки были выявлены в ходе работ около античного города Аптера в районе Ираклиона, передает rg.ru. Археологи достали из грунта две небольшие скульптуры, представляющие собой изображения Артемиды и Аполлона. Первая выполнена из бронзы, второй - из мрамора. Вероятно, они украшали одну из вилл. Их высота с пьедесталом составляет около полуметра, без него - 35 см.

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Ученые назвали находки уникальными, причем не только из-за компактного размера, а и за поразительно прекрасное состояние скульптур. Исследователи датируют их второй половиной I века н. э. У Артемиды, например, сохранились обе руки, в одной она держит лук. Впечатлили археологов и сохранившиеся вставки из белого материала, использованные для выполнения радужной оболочки глаз богини охоты.

Скульптура Аполлона тоже хорошо сохранилась. На ее основании обнаружены следы красной краски. Ученые предполагают, что скульптуры были изготовлены за пределами Крита и привезены на остров для использования в домашнем храме. Кроме того, подобные изделия в то время представляли собой предметы роскоши.