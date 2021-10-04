Дмитрий Разумков отказался говорить, будет ли писать заявление о вступлении во фракцию "Слуга народа" после увольнения с должности.

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не видит оснований для лишения его мандата после увольнения с должности председателя ВР, но напомнил, что "у нас разное бывает".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

Отвечая на вопрос журналистов, может ли он потерять депутатский мандат в случае отставки с должности председателя ВРУ, поскольку он "списочник" партии "СН", Разумков ответил:

"Согласно закону - нет. А так - у нас разное бывает".

Отвечая на вопрос, будет ли он писать заявление о входе в состав фракции "СН", поскольку он избирался по списку этой партии, а сейчас как председатель ВР является внефракционным, Разумков ответил: "Я буду действовать в рамках действующего законодательства, Регламента и Конституции", то есть не дал четкого ответа на вопрос.

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Журналисты напомнили, что уже был прецедент, когда после отставки с должности председателя ВР Владимир Рыбак вошел в состав фракции "Партии регионов", по списку которой избирался. На что Разумков ответил: "Если я буду отозван с должности, то будем решать все противоречия (речь идет о возможных противоречиях в законодательстве, которые касаются необходимости вхождения в состав фракции по списку которой избирался председатель ВР – УНИАН). По состоянию на сегодняшний день противоречия нет, я председатель ВР".

Как сообщал УНИАН, во фракции "Слуга народа" заявили о "теоретической" возможности лишения Дмитрия Разумкова депутатских полномочий в случае увольнения его с должности председателя Верховной Рады Украины.

Конфликт Разумкова и фракции "Слуга народа"

Слухи о вероятной отставке Разумкова с поста председателя ВР распространяются уже давно.

17 сентября в эфире программы "Свобода слова" Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поспорили из-за законопроекта об олигархах, который спикер направил в Венецианскую комиссию, несмотря на позицию фракции "СН", которая выступала против этого шага.

Разумков пояснил, что отправил законопроект в Венецианскую комиссию по обращению четырех оппозиционных фракций и групп и уполномоченного ВР по правам человека.

В свою очередь Арахамия отметил: "Я просто хочу небольшой акцент сделать - спикера не выбирают, спикера делегируют, и монобольшинство делегирует спикера Разумкова. Просто это нужно всегда помнить. Я имею в виду, что у нас достаточно голосов, чтобы делегировать спикером любого человека".

20 сентября во время заседания Согласительного совета Разумков обратился к антикоррупционным органам с просьбой проверить информацию о якобы предложение депутатам взяток за поддержку "некоторых отставок".

30 сентября Дмитрий Разумков сообщил, что "Слуга народа" инициировала его отставку с поста председателя Верховной Рады. Позже в "Слуге народа" заявили, что обращение Давида Арахамии о получении подписных листов об отставке Разумкова – его личная инициатива.

2 октября в Трускавце начался сбор подписей народных депутатов от "Слуги народа" за отставку Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады Украины. В течение нескольких часов "слуги" собрали необходимое количество подписей. Процедуру отзыва Разумкова с должности фракция начнет уже сегодня.

Автор: Надя Пришляк