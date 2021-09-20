Глава парламента попросил антикоррупционные органы проверить информацию о предложениях взяток нардепам за их голоса.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков обратился в антикоррупционные органы с тем, чтобы они проверили информацию о якобы предложении взяток за голоса за "некоторые отставки".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Разумков сообщил во время Согласительного совета, к которому присоединился по видеосвязи.

"Мы сегодня много слышим слухов, много сплетен, видим много информации в средствах массовой информации... Существуют какие-то разговоры, кто-то кому-то предлагает 50, 70, 100 тысяч за голос за некоторые отставки. Я не совсем понимаю, в каких кабинетах это происходит, кто ведет такие переговоры. Но это точно негативно влияет на деятельность и имидж Верховной Рады Украины", - подчеркнул спикер.

Он отметил, что на фоне "всего остального, что происходит иногда с нашими коллегами", такая информация парламенту ничего хорошего не добавляет.

"Я лично почти уверен, что это не соответствует действительности, но я хотел бы обратиться к антикоррупционным органам, чтобы они все же приняли эту информацию, обработали и, надеюсь, опровергли те данные, которые мы сегодня с вами видим", - сказал Разумков и добавил, что просит считать это депутатским обращением, а также сделает официальное обращение в соответствующие органы.

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Как сообщал УНИАН, на днях в эфире программы "Свобода слова" Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поспорили из-за законопроекта об олигархах, который спикер направил в Венецианскую комиссию, несмотря на позицию фракции "СН", которая выступала против этого шага.

Разумков пояснил, что отправил проект в Венецианскую комиссию по обращению четырех оппозиционных фракций и групп и уполномоченного ВР по правам человека.

В свою очередь, Арахамия отметил: "Я просто хочу небольшой акцент сделать - спикера не выбирают, спикера делегируют, и монобольшинство делегирует спикера Разумкова. Просто это нужно всегда помнить. Я имею в виду, что у нас достаточно голосов, чтобы делегировать спикером любого человека".

Впоследствии в кулуарах программы Арахамия прокомментировал возможность отставки Разумкова с поста главы Верховной Рады: "У нас есть така возможность. Это реально абсолютно как сценарий, но по состоянию на сейчас такой сценарий даже не обсуждался в нашей фракции. Это реально с точки зрения инструментария, но мы будем встречаться, искать общие позиции. Если у нас будет ума на двоих достаточно, то мы этот процесс нормально уладим".

Законопроект об олигархах

1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект об олигархах. В предложенном главой государства документе предусмотрено, что Совет национальной безопасности и обороны будет определять, кто в Украине является олигархом, а также создание реестра олигархов.

Согласно законопроекту, решение о признании лица таковым, которое имеет значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархом), принимается СНБО на основании представления правительства, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета.

10 сентября председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что предлагает прислать законопроект об олигархах для получения заключения Венецианской комиссии уже после принятия его в целом как закона.

Автор: Таня Поляковская