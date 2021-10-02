Процедуру отзыва председателя парламента начнут в ближайший понедельник.

Фракция "Слуга народа" в ближайший понедельник начнет процедуру отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Об этом сообщила в своем Телеграм-канале Юлия Палийчук - прес-секретарь правящей партии.

По ее словам, депутаты обсудили вопрос отставки спикера и провели соответствующее голосование.

"Путем голосования депутатами фракции принято решение с понедельника начать процедуру отзыва председателя Верховной Рады Украины с занимаемой должности", - написала Палийчук.

Отставка Разумкова - что было раньше

30 сентября Дмитрий Разумков сообщил, что "Слуга народа" инициировала его отставку с должности председателя Верховной Рады. Позже в" Слуге народа " заявили, что обращение Давида Арахамии о получении подписных листов об отставке Разумкова – его личная инициатива.

Сегодня, 2 октября, в Трускавце начался сбор подписей народных депутатов от "Слуги народа" за отставку Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады Украины. В течение нескольких часов "слуги" собрали необходимое количество подписей.

Вопрос возможной отставки Разумкова 2 октября также прокомментировал президент Владимир Зеленский. В этот день он побывал на заседании "слуг" в Трускавце.

Автор: Юрий Годован