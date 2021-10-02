В случае отставки Дмитрия Разумкова будет "некоторая неопределенность" из-за его внефракционного статуса, считает нардеп от "Слуги народа".

Во фракции "Слуга народа" говорят о "теоретической" возможности лишения Дмитрия Разумкова депутатских полномочий в случае снятия его с должности председателя Верховной Рады Украины.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, будет ли обязан Разумков вернуться в состав фракции "Слуга народа" в случае отставки с должности председателя ВР, народный депутат Украины, член Регламентного комитета парламента Павел Фролов отметил, что "здесь есть некоторая неопределенность".

Он напомнил, что Конституцией определено, что депутат, который избран от политической партии, должен войти во фракцию.

"Если он не вошел во фракцию или если он сам написал заявление о выходе из фракции, то он теряет мандат", - напомнил Фролов.

При этом депутат отметил, что в случае отставки Разумкова будет "некоторая неопределенность, потому что по Регламенту, будучи председателем ВРУ, он должен быть внефракционным". Поэтому, по его словам, после увольнения возникает вопрос, "переносится" ли "во времени" норма Конституции о вхождении во фракцию в начале созыва. "Здесь возникает правовая неопределенность", - подчеркнул он.

По словам Фролова, возникает вопрос, как эта ситуация "будет, например, трактоваться юристами партии "Слуга народа", если они теоретически могут рассмотреть этот вопрос".

"Теоретически, может быть решение съезда партии, а потом это будет Центральная избирательная комиссия. Но это все теоретически", - отметил он.

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Напомним, выездное заседание фракции "Слуга народа" проходит 1-2 октября в отеле Rixos Prykarpattya в Трускавце. На второй день ожидается участие президента Владимира Зеленского.

По мнению политологов, на встрече, среди прочего, будет решаться вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Конфликт Разумкова и фракции "Слуга народа"

Слухи о вероятной отставке Разумкова с поста председателя ВР распространяются уже давно.

17 сентября в эфире программы "Свобода слова" Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поспорили из-за законопроекта об олигархах, который спикер направил в Венецианскую комиссию, несмотря на позицию фракции "СН", которая выступала против этого шага.

Разумков пояснил, что отправил законопроект в Венецианскую комиссию по обращению четырех оппозиционных фракций и групп и уполномоченного ВР по правам человека.

В свою очередь Арахамия отметил: "Я просто хочу небольшой акцент сделать - спикера не выбирают, спикера делегируют, и монобольшинство делегирует спикера Разумкова. Просто это нужно всегда помнить. Я имею в виду, что у нас достаточно голосов, чтобы делегировать спикером любого человека".

20 сентября во время заседания Согласительного совета Разумков обратился к антикоррупционным органам с просьбой проверить информацию о якобы предложение депутатам взяток за поддержку "некоторых отставок".

30 сентября Дмитрий Разумков сообщил, что "Слуга народа" инициировала его отставку с поста председателя Верховной Рады. Позже в "Слуге народа" заявили, что обращение Давида Арахамии о получении подписных листов об отставке Разумкова – его личная инициатива.

Сегодня, 2 октября, в Трускавце начался сбор подписей народных депутатов от "Слуги народа" за отставку Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады Украины. В течение нескольких часов "слуги" собрали необходимое количество подписей.

Автор: Надя Пришляк