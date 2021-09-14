Он объясняет, что не мог игнорировать просьбы оппозиционных фракций о передаче законопроекта в комиссию.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что законопроект об олигархах может рассматриваться парламентом даже если передан в Венецианскую комиссию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова".

Отвечая на вопрос относительно направления на анализ в Венецианскую комиссию законопроекта о деолигархизации, несмотря на позицию фракции "Слуга народа", Разумков пояснил, что четыре оппозиционные фракции и Уполномоченный ВР по правам человека попросили направить этот законопроект в Комиссию.

"Все фракции знали, что в пятницу этот законопроект будет направлен в Венецианскую комиссию. После того, как он был направлен, я получил письмо от Давида Арахамии о том, что есть позиция, причем она несколько отличалась: сначала было указано, что фракция не возражает и в целом поддерживает эту инициативу, с другой стороны, в конце письма было указано, что коллеги считают нецелесообразным его направлять", - рассказал спикер.

Читайте такжеТри ошибки в одном предложении: Данилов решил перейти на латиницу и "прокололся"Он напомнил, что с текущего созыва парламента уже было как минимум два случая, когда законопроект направлялся для получения заключения Венецианской комиссии, но его не ожидали, получив его уже между первым и вторым чтением законопроекта.

"Не учесть предложение всех оппозиционных фракций я не мог. Поэтому законопроект был отправлен в Венецианскую комиссию. Дальше хотелось бы понять позицию и "Слуги народа", потому что я не совсем понял: или коллеги предлагают подождать, когда мы получим этот вывод... Если нет, то Регламент Верховной Рады нам не запрещает рассматривать законопроект, даже если он находится на рассмотрении в Венецианской комиссии", - отметил Разумков.

Спикер также выразил мнение, что выводы комиссии укажут на то, что по этому законопроекту "мы все делаем правильно".

Законопроект об олигархах

Как сообщал УНИАН, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект об олигархах. В предложенном главой государства документе предусмотрено, что Совет национальной безопасности и обороны будет определять, кто в Украине является олигархом, а также создание реестра олигархов.

Согласно законопроекту, решение о признании лица таковым, которое имеет значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархом), принимается СНБО на основании представления правительства, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета.

10 сентября председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что предлагает отправить законопроект об олигархах для получения заключения Венецианской комиссии уже после принятия его в целом как закона.

Автор: Таня Поляковская