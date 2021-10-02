Для инициирования рассмотрения в парламенте вопроса об отставке спикера необходимо собрать минимум 150 подписей депутатов

Сбор подписей народных депутатов от "Слуги народа" за отставку Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады Украины уже начался.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Устенко.

При этом Устенко отметил, что подписи начали собирать несколько часов назад.

Как известно, для инициирования рассмотрения вопроса об отставке спикера необходимо собрать минимум 150 подписей депутатов.

Читайте такжеРазумков на фоне разговоров об отставке заявил о готовности ответить перед "слугами" за свою деятельностьПо данным корреспондента УНИАН, необходимое количество подписей уже собрали. Эту же информацию подтвердил и нардеп Устенко.

На вопрос, сколько собрано подписей, он отметил: "Более 150".

Отставка Разумкова - что известно

17 сентября в эфире программы "Свобода слова" Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поспорили за законопроект об олигархах, который спикер направил в Венецианскую комиссию, несмотря на позицию фракции" СН", которая выступала против этого шага.

Разумков пояснил, что отправил законопроект в Венецианскую комиссию по обращению четырех оппозиционных фракций и групп и Уполномоченного ВР по правам человека.

20 сентября во время заседания Согласительного совета Разумков обратился к антикоррупционным органам с просьбой проверить информацию о якобы предложения депутатам взяток за поддержку "некоторых отставок".

В свою очередь, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко уверял, что нет никаких инициатив по отставке Разумкова с должности главы Верховной Рады.

Однако 30 сентября Дмитрий Разумков сообщил, что "Слуга народа" инициировала его отставку с поста председателя Верховной Рады. Позже в "Слуге народа" заявили, что обращение Давида Арахамии о получении подписных листов об отставке Разумкова – его личная инициатива.

Впоследствии пресс-секретарь председателя ВР Ольга Туний в Facebook написала, что подписные листы "по обращению фракции "Слуга народа" об отзыве Председателя Верховной Рады Украины" готовы, и инициаторы данного процесса могут забрать их и продолжать процедуру в соответствии с регламентом.

Источник УНИАН во фракции "Слуга народа" выразил уверенность, что вопрос об отставке Разумкова будет обсуждаться в Трускавце.

Авторы: Таня Поляковская, Виктория Токарева