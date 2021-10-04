Возможная отставка Дмитрия Разумкова стала одной из главных политических новостей октября. Он - спикер Верховной Рады с 2019 года.

В октябре Украину всколыхнула новость о возможной отставке Дмитрия Разумкова – спикера Верховной Рады и председателя парламента. Эту должность он занимает с 2019 года.

Дмитрий Разумков: биография и карьера

Дмитрий родился 8 октября 1983 года в Бердичеве Житомирской области в семье политика и актрисы. В 14-летнем возрасте Разумков переехал в Киев и поступил в лицей. Затем с отличием окончил Институт международных отношений КНУ им. Шевченко по специальности "Международные отношения". В 2011 году получил второе высшее образование по специальности правоведа.

Дмитрий Разумков с 2006 года работает в сфере политического консультирования. В 2006-2010 годах был членом "Партии регионов", но покинул её после победы Виктора Януковича на выборах. В 2010-2014 годах работал с Сергеем Тигипко, с которым познакомился благодаря связям отца.

В 2019 году во время президентских выборов стал консультантом и спикером штаба Владимира Зеленского, а в мае этого же года стал главой партии "Слуга народа". Позднее на этой должности Разумкова сменил Александр Корниенко. Летом 2019 года Разумков выбран народным депутатом "Слуги народа" и председателем Верховной Рады.

Дмитрий Разумков: взгляды

Публично Дмитрий Разумков принципиально говорит по-русски. Он считает, что в период военной агрессии языковой вопрос в Украине не актуален. Однако во время выполнения рабочих обязанностей переходит на украинский в соответствии с законодательством.

Пока у нас российская агрессия, пока у нас есть желание российского государства защищать русскоязычное население, то во время эфиров я использую исключительно русский язык. Потому что я считаю, что не надо приезжать на танках, приходить с пулеметами, автоматами и "зелеными человечками" и защищать меня как русскоязычное население

В 2021 году Разумков не поддержал введение санкций против депутата Тараса Козака и закрытие его телеканалов.

Дмитрий Разумков: семья

Дмитрий Разумков женат на дочери бывшего мера Николаева Владимира Чайки Юлии. У него есть двое сыновей: Александр и Алексей.

Отставка Разумкова - что было раньше

30 сентября Дмитрий Разумков сообщил, что "Слуга народа" инициировала его отставку с должности председателя Верховной Рады. Позже в "Слуге народа" заявили, что обращение Давида Арахамии о получении подписных листов об отставке Разумкова – его личная инициатива.

2 октября в Трускавце начался сбор подписей народных депутатов от "Слуги народа" за отставку Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады Украины. В течение нескольких часов "слуги" собрали необходимое количество подписей.

Вопрос возможной отставки Разумкова 2 октября также прокомментировал президент Владимир Зеленский. В этот день он побывал на заседании "слуг" в Трускавце.

Автор: Екатерина Пулатова