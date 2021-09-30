фото УНИАН, Александр Кузьмин
Фракция "Слуга народа" инициирует отставку Дмитрия Разумкова с должности председателя ВР.
Об этом сообщил в Facebook сам Разумков.
Он пишет: "Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности председателя Верховной Рады Украины. Соответствующее предложение подал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Сразу расписал документ на Аппарат Верховной Рады Украины.
Как и обещал, затягивать процесс не буду. Сегодня коллеги получат подписные листы".
Он также потроллил коллег: "Продуктивной работы в Трускавце!)"
Разумков разместил на своей странице обращение лидера фракции "СН" Давида Арахамии.