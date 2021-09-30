Спикер ВР их потроллил: "Продуктивной работы в Трускавце!"

Фракция "Слуга народа" инициирует отставку Дмитрия Разумкова с должности председателя ВР.

Об этом сообщил в Facebook сам Разумков.

Он пишет: "Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности председателя Верховной Рады Украины. Соответствующее предложение подал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Сразу расписал документ на Аппарат Верховной Рады Украины.

Как и обещал, затягивать процесс не буду. Сегодня коллеги получат подписные листы".

Он также потроллил коллег: "Продуктивной работы в Трускавце!)"

Разумков разместил на своей странице обращение лидера фракции "СН" Давида Арахамии.

Автор: Надя Пришляк