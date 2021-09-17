Спикер ВР Дмитрий Разумков заверил, что не будет держаться за должность.

Между председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым, его первым заместителем Русланом Стефанчуком и председателем фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией произошла словесная перепалка в прямом эфире из-за законопроекта об олигархах, который был направлен в Венецианскую комиссию.

Дискуссия состоялась в эфире программы "Свобода слова".

"Здесь давления не было. Было обращение (уполномоченного ВР по правам человека) Людмилы Денисовой. На это письмо отреагировали четыре депутатские фракции и группы, и на самом деле у меня не было другого варианта, как отправить этот законопроект в Венецианскую комиссию, потому что это все четыре оппозиционные фракции. Была позиция уполномоченного ВР по правам человека. Поэтому я считаю, что я действовал в рамках того, в рамках того, о чем меня попросила часть Верховной Рады", - пояснил Разумков.

Ему оппонировали Стефанчук и Арахамия. В частности, первый вице-спикер ВР заявил, что у него "двоякое отношение по поводу этого".

"Все законопроекты, которые были направлены в Венецианскую комиссию направлялись в редакции первого чтения до того, которые были поданы в парламент, или когда мы их рассматривали в первом чтении. Все шесть. Тогда ни разу не было предложения, мол давайте этого не делать", - подчеркнул Разумков.

Арахамия спросил: "В чем общественная важность проверять через Венецианскую комиссию законопроект об олигархах?".

"Здесь нет общественной или не общественной важности, здесь есть позиция - равные права для всех в парламенте. Я это исповедовал, исповедовал, и буду исповедовать", - ответил председатель ВР.

После дискуссии на вопросы ведущего к Разумкова, соответствует ли действительности информация о якобы давлении на него и возможной отставке, председатель ВР сказал: "Что касается давления, ну не знаю. С одной стороны, когда ты находишься на больничном (из-за коронавируса -УНИАН), а тебе начинают менять охрану, для кого-то это, пожалуй, было бы давлением. Для меня это не является давлением, потому что я до должности председателя ВР обходился без охраны. Сейчас достаточно просто хожу по улицам, если нужно, общаюсь с людьми. И уверен, что после того, как закончится моя каденция, у меня не будет охраны, так же спокойно буду ходить по улицам и смогу нормально смотреть людям в глаза".

"Относительно отставки, ходят разговоры, много слухов сегодня в зале ВР, многое до меня доходит. Я говорил и говорю, я за должность держаться не буду. Я пришел на нее, чтобы работать, и буду работать дальше, если мне позволит это делать ВР. Процедуры отзыва председателя ВР с должности - более чем понятные и простые, определенные регламентом, законами, Конституцией... Но я сегодня продолжаю работать как председатель ВР, и в отставку точно не собираюсь", - добавил Разумков.

Арахамия после его слов отметил, что они с председателем ВР в хороших отношениях.

"Я просто хочу небольшой акцент сделать - спикера не выбирают, спикера делегируют, и монобольшинство делегирует спикера Разумкова. Просто это нужно всегда помнить. Я имею в виду, что у нас достаточно голосов, чтобы делегировать спикером любого человека. Дмитрий Александрович, вам скорейшего выздоровления, ждем вас в Верховной Раде", - заявил председатель фракции "Слуга народа".

Закон об олигархах: что о нем известно

В предложенном главой государства документе предусмотрено, что Совет национальной безопасности и обороны будет определять, кто в Украине является олигархом, а также предусмотрено создание реестра олигархов.

Согласно законопроекту, решение о признании лица имеющим значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархом), принимается СНБО на основании представления правительства, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета.

10 сентября Арахамия рассказал, что предлагает отправить законопроект об олигархах для получения заключения Венецианской комиссии уже после принятия его в целом как закона.

14 сентября Разумков отметил что законопроект об олигархах может рассматриваться парламентом даже тогда, когда он передан в Венецианскую комиссию. При этом он отметил, что законопроект был направлен в Комиссию еще 10 сентября.

Отвечая на вопрос относительно направления на анализ в Венецианскую комиссию законопроекта о деолигархизации, несмотря на позицию фракции "Слуга народа", Разумков пояснил, что четыре оппозиционные фракции и уполномоченный ВР по правам человека попросили направить этот законопроект в Комиссию.

Автор: Леся Лещенко