Главное за день: обзор топ-новостей

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Сколько украинцев проголосовали бы за независимость сейчас (опрос)

По данным социологической группы «Рейтинг», если бы референдум о провозглашении независимости проходил сегодня, то 61% украинцев поддержали бы идею независимости.

Власенко: Здоровье Тимошенко ухудшилось, ходить она не может

Защитник экс-премьера заметил, что режим содержания заключенной усилился. На завтра у Власенко запланировано выступление на сессии ПАСЕ на тему нарушения прав человека в отношении лидера оппозиции Юлии Тимошенко.

Великобритания может провести референдум по выходу из ЕС

Британия может провести референдум по вопросу выхода из ЕС в конце нынешнего десятилетия, после разработки нового пакта о распределении полномочий между Лондоном и Брюсселем.

Лавров: Россия пока не может отдать Польше обломки самолета Качиньского

С.Лавров подчеркнул, что давление, которое Польша пытается оказать на Россию через Брюссель, не ускорит хода расследования, которое проходит под личным контролем Президента РФ.

Лазаренко обвиняет Пшонку в преступлении

Бывший премьер-министр Украины в очередной раз заявил о своей непричастности к убийству Евгения Щербаня и отметил, что дело против ноьго "сфальсифицировано для использования в политических целях".

СМИ: Бандеру и Шухевича изъяли из тестов по истории Украины

По сообщениям некоторых СМИ, имена украинских военных и политических деятелей Степана Бандеры и Романа Шухевича Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины изъяло из перечня лиц, о которых надо знать, чтобы составить нынешнее независимое оценивания по истории Украины.

ГПтС: Луценко прооперировали

Бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко успешно прооперировали в столичной клинике "Оберег".

У Павличенко-старшего один ответ на все вопросы прокуратуры

Павличенко-старший в суде во время рассмотрения его апелляции на приговор отказался отвечать на вопросы прокуратуры, в которой, в свою очередь, заявили, что Павличенко сами вывели следствие на доказательства. В результате апелляцию Павличенко без объяснений перенесли на неделю.

ГАИ в связи с непогодой ограничила движение на автодорогах двух областей

Ограничения коснулись Полтавской и Луганской областей. Кроме того, в Полтаве из-за непогоды отменили все междугородные автобусные рейсы.

Оппозиция собрала подписи для внеочередной сессии ВР

Три фракции оппозиции в Верховной Раде собрали 158 подписей и уже передали их председателю ВР.

Рыбак не понимает, почему Кличко подал на него в суд

Председатель Верховной Рады Украины заявил, что действовал согласно регламенту во время голосования в парламенте за отставку Сергея Арбузова. Кроме того, в интервью он рассказал, что видит в ВР пять кандидатов в Президенты.

МВФ назвал точную сумму погашения платежей Украины в этом году

Общая сумма погашения платежей, которые должно осуществить правительство Украины в 2013 году, составляет 3,66 млрд специальных прав заимствования (примерно 5,63 млрд долларов США).

Почти 90% украинцев хотят, чтобы кнопкодавов лишали мандатов

В частности, идею лишения мандата народных депутатов, которые голосуют чужими карточками во время голосования в Верховной Раде, поддерживают 87,6% опрошенных центром Центром Разумкова и Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Депутат: Гослекслужба запретила вакцины сына Богатыревой (документы)

По информации Андрея Сенченко, гослекслужба запретила реализацию и применение вакцины от гепатита В производства ПАО «Фармастандарт-Биолек».