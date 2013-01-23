В прокуратуре заявили, что Павличенко сами вывели следствие на доказательства

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры Киева со ссылкой на С.Софиева.

"Показания сына Павличенко вывели следствие на неоспоримые доказательства по делу. Ведь мы сразу не знали о механизме образования телесных повреждений, которые привели к смерти, как это все происходило. В начале следствия не было известно нам и о пистолете, который был задействован в убийстве. Он нам рассказал и все выстроилось полностью. К тому же, с учетом заключений экспертов, которые уже были у следствия", - сказал С.Софиев.

По его словам, полученные определенные доказательства по делу в дальнейшем были подтверждены соответствующими экспертизами.

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С.Софиев считает, что изменение некоторыми свидетелями по делу своих показаний имеет объективные основания. "Свидетеля можно подкупить, можно его запугать, можно все сделать. Но есть неоспоримые другие доказательства, и они получены, в том числе, благодаря их первоочередным показаниям. Они (свидетели) вывели нас на эти доказательства", – подчеркнул он.

Прокурор отметил, что первоочередные показания свидетелей по делу вывели следствие на неоспоримые доказательства, а впоследствии сами же свидетели рассказали о том, почему они несколько изменили свои показания в суде.

Как сообщалось, 21 марта 2011 года был убит судья Шевченковского районного суда Киева С.Зубков. По подозрению в совершении этого преступления были задержаны Дмитрий Павличенко и его сын Сергей Павличенко, но они не признали своей вины.

2 октября 2012 года Голосеевский районный суд Киева принял приговор, согласно которому Д.Павличенко был осужден к пожизненному заключению, а его сын Сергей - к 13 годам лишения свободы.

Акции в защиту семьи Павличенко прошли в разных городах Украины, а также за ее пределами. Общественность убеждена, что они не причастны к убийству.

14 января Апелляционный суд Киева решил провести частичное судебное следствие в рамках рассмотрения жалобы Павличенко на приговор.

В своей жалобе на приговор отец и сын Павличенко, в частности, просят генерального прокурора Виктора Пшонку возбудить уголовное дело в отношении следователя прокуратуры столицы, который, по их утверждению, фальсифицировал материалы допроса одного из основных свидетелей.