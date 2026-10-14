Зеленский заявил о готовности к любому варианту прекращения огня и обратился к Трампу

Зеленский подчеркнул, что Украина не ожидала таких "сюрпризов" от партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с британским премьером Энди Бернемом заявил, что Украина готова к "любому варианту прекращения огня". Об этом сообщает Sky News.

"Я хочу обсудить с ними [вопросы, касающиеся] Starlink и разведданных", – добавил президент, имея в виду, по-видимому, Дональда Трампа и его администрацию.

Президент отметил, что Украина сталкивается с массированными атаками, и, "к сожалению, возникают определенные трудности".

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Зеленский также подчеркнул, что Украина не ожидала таких "сюрпризов" от партнеров, имея в виду, скорее всего, США.

"Дело в том, что возникают различные сюрпризы, которых не ожидаешь в рамках партнерства. А мы рассчитываем на партнерство с Соединенными Штатами. Мы просто хотим быть предельно честными и открытыми, а также оставаться надежными партнерами", - сказал он.

Также, как отмечает издание, перед заявлением Зеленского Бернем сообщил ему, что Великобритания ускоряет поставки Украине систем ПВО британского производства.

Отношения Трампа и Зеленского

В прошлую пятницу Трамп принял решение ослабить санкции в отношении экспорта российского дизельного топлива. Зеленский назвал это "слабым решением сильных партнеров".

Он указал, что Россия уже нарушила объявленное Трампом энергетическое перемирие. В то же время, как заявил он, США должны заключать дизельное соглашение не с РФ, а с Украиной, поскольку именно Киев решает, работают ли российские НПЗ.

Трамп резко ответил Зеленскому, заявив: "Украине пора получить нового президента", способного заключить мирное соглашение с Путиным.

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