Зеленский обратился к Маску после ограничения работы Starlink

Украинский президент считает, что самый богатый человек в мире допустил боольшую ошибку.

Решение Илона Маска ограничить работу спутниковой связи Starlink для украинских военных является большой ошибкой, из-за которой гибнут люди. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Так, на прямой вопрос журналиста, что он хотел бы сказать Маску, Зеленский ответил "Это большая ошибка".

"Много человеческих потерь. Конечно, люди будут гибнуть. Конечно, если атаки будут продолжаться и Старлинк не будет работать. Мой месседж: я надеюсь, что это ошибка. Возможно "огромная техническая проблема", я не знаю, но я прошу его включить. И я считаю, это было бы честно", - сказал Зеленский.

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Обновлено в 21.50. По словам президента, ограничение в работе Starlink было "действительно странным".

"Абсолютно безумные шаги", - сказал Зеленский.

На вопрос журналиста, было ли ограничение работы Starlink попыткой навредить персонально Зеленскому, он ответил, что "они точно знали, что делают".

Проблемы со Starlink в Украине

Как писал УНИАН, ранее стало известно, что компания SpaceX ограничила работу Starlink в Украине, применив функцию отключения связи для терминалов, которые движутся с высокой скоростью. Это означает невозможность использования дронов, оснащенных этой системой.

В 7 корпусе ДШВ рассказали, что во время полетов дронов связь могла исчезать на 10–20 секунд уже при скорости 110–120 км/ч. Из-за перебоев со связью на Гуляйпольском направлении уже пришлось отменить часть миссий. Аналогичные проблемы испытывают украинские военные и на других направлениях фронта.

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