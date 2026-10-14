Ни Трамп, ни Маск, ни кто-либо другой не могут выбирать президента Украины, - Зеленский

В интервью британскому журналисту Пирсу Моргану президент Украины исключил проведение выборов до окончания боевых действий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается уходить в отставку, поскольку считает войну своей ответственностью. Об этом сообщает Clash Report.

По его словам, "ни Трамп, ни Маск, ни кто бы то ни было в мире не могут выбирать президента Украины.

"Это могут сделать только граждане Украины", - заявил он.

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В интервью британскому журналисту Пирсу Моргану президент Украины исключил проведение выборов до окончания боевых действий.

"Конечно, нет. Это моя ответственность", - так он ответил на вопрос о возможности добровольной отставки.

Зеленский утверждает, что "некоторые влиятельные люди хотят его заменить, потому что он никогда не признает украинскую землю российской".

"Если меня отстранят от власти, я уверен, что новый лидер - мужчина или женщина - будет защищать нашу страну. Потому что это наш дом", - добавил политик.

Он ответил на вопрос о том, сможет ли победить Украина без поддержки американцев:

"Мы ни при каких обстоятельствах не потеряем свою независимость".

Зеленский также заявил, что гарантии безопасности США для Украины должны предусматривать американский удар по России в случае нового российского нападения.

"Если Путин нападет на Украину, Трамп ударит по Путину. Если это будет записано на бумаге, это и есть гарантия безопасности", - пояснил президент.

Возможность выборов в Украине

Ранее Зеленский говорил, что Украина проведет выборы при условии, что российский диктатор Владимир Путин согласится на 60-дневное перемирие.

Комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что украинцам нужно сменить президента, он сказал, что Украина в войне, и проведение выборов "выходит за рамки Конституции", а главное, по его словам, нет безопасных условий, "чтобы дать людям возможность голосовать".

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