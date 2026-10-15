США официально пригрозили Украине прекратить обмен разведданными, - The Washington Post

Противоречия и путаница вокруг отсутствия разведданных возникли из-за закулисных угроз со стороны американских официальных лиц.

США предупредили украинское посольство, что в случае новых ударов по российским энергетическим объектам весь обмен разведывательными данными с Украиной будет немедленно прекращён. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источник.

Доступ Украины к системе Starlink был ограничен без предупреждения, что усилило растущую неопределенность относительно того, начали ли США сокращать объем разведывательной и военной помощи Украине. Об этом сообщили высокопоставленный украинский военный советник и другие лица, связанные с Министерством обороны страны.

Сотрудник Министерства обороны Украины сообщил газете, что информация об ограничениях скорости работы Starlink все еще проверяется.

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"В самом Минобороны пока не знают, вызваны ли эти ограничения изменением политики или техническими причинами. Они все еще пытаются разобраться в ситуации. Не факт, что это была какая-то злонамеренная попытка вывести всех из строя", - сказал он.

Отмечается, что противоречия и путаница вокруг отсутствия разведданных, по-видимому, возникли из-за закулисных угроз со стороны американских официальных лиц, требовавших от Украины прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы под угрозой лишения доступа к критически важным американским вооружениям и разведданным.

По словам источника, знакомого с ситуацией, в понедельник США пригрозили прекратить передачу разведданных Украине.

Представители американской разведки предупредили посольство Украины в Вашингтоне, что в случае продолжения ударов по российским энергетическим объектам США немедленно остановят обмен разведывательной информацией.

Он утверждает, что передача данных не была прекращена - по крайней мере, не полностью, - но угроза сохраняется.

"Предупреждения были настолько массовыми, что звонки поступали всем, у кого фамилия звучала по-украински", - рассказал источник.

По его словам, тип ракеты, поразившей Киев, ранее уже обходил системы оповещения, хотя в последнее время этого не происходило.

Дипломат из ЕС, работающий в Киеве, сказал:

"Зеленскому выгодно намекать на прекращение обмена разведданными - этот нарратив продвигает антиамериканское крыло в его окружении, - но я также могу предположить, что Трамп стремится надавить на Зеленского. На мой взгляд, возможны оба варианта".

Разведданные США

Ранее СМИ писали, что администрация президента США Дональда Трампа предупредила Украину и союзников в Европе о том, что Соединенные Штаты могут приостановить обмен разведывательной информацией и продажу европейцам оружия для Украины, если Киев не прекратит удары с большого расстояния по российским энергетическим объектам.

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