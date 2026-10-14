Реактивный дрон поразил оптовый магазин в Луцке: произошел пожар, есть пострадавшие

Удар пришелся по оптовому магазину европейских товаров "ЕвроГурт".

Российский реактивный беспилотник поразил оптовый магазин в Луцке, вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Об этом сообщил начальник Волынской областной военной администрации Роман Романюк.

"В результате атаки вражеского реактивного "Шахеда" произошло разрушение гражданской инфраструктуры в Луцке", – заявил он.

По информации чиновника, враг нанес удар по оптовому магазину европейских товаров "ЕвроГурт".

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"На данный момент известно о шести пострадавших, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Вероятно, внутри павильона также были люди", – добавил Романюк.

Позже он заявил, что в результате падения обломков российского реактивного беспилотника в оптовом магазине возник масштабный пожар. Огонь охватил все здание. Пожар уже локализован. Предварительно, семь человек пострадали.

Также, по его словам, обломки повредили квартиру на девятом этаже жилого дома на проспекте Соборности. Предварительно, двое человек пострадали.

"Всего у нас девять пострадавших, среди них – один ребенок. На местах работают спасатели, медики и другие профильные службы", – рассказал глава ОВА.

Другие вражеские удары по городам на западе страны

13 октября российский беспилотник нанес удар по центру города Ривне, повредив учебный корпус Ривненского государственного гуманитарного университета.

По информации министра образования и науки Украины Андрея Бутенко, помещение факультета музыкального искусства почти полностью выгорело. Все студенты находились в укрытиях, однако ранения получили административные сотрудники университета.

Всего в результате этой атаки пострадали 30 человек.

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