Депутат: Гослекслужба запретила вакцины сына Богатыревой (документы)

Государственная служба Украины по лекарственным средствам (Гослекслужба Украины) своим распоряжениям временно запретила реализацию (торговлю), хранение и применение всех серий вакцины для профилактики гепатита В производства ПАО «ФАРМСТАНДАРТ-БИОЛИК», Украина.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата Украины Андрея Сенченко, которая предоставила агентству копию распоряжения Гослекслужбы от 12 декабря 2012 года.

Как отмечается в документе, на основании результата внеплановой проверки субъекта ведения хозяйства ПАО «ФАРМСТАНДАРТ-БИОЛИК», Украина, осуществленной Гослекслужбой Украины 6 декабря 2012 года, «относительно выявления ими критических нарушений … временно запрещаю реализацию (торговлю), хранение и применение всех серий медицинского иммунобиологического препарата Вакцина для профилактики гепатита В рекомбинантная жидкая, суспензия для инъекций по 0,5 мл (1 доза для детей) или по 1 мл (2 дозы для детей или 1 доза для взрослых) в ампулах № 10, или по 5 мл (10 доз для детей или 5 доз для взрослых) во флаконах № 10, производства ПАО «ФАРМСТАНДАРТ-БИОЛИК», Украина... до отдельного решения Государственной службы Украины по лекарственным средствам».

Субъектам ведения хозяйства, которые осуществляют реализацию (торговлю), хранение и применение лекарственных средств «при выявлении образцов этого медицинского иммунобиологического препарата принять меры относительно изъятия его из обращения путем помещения в карантин». Также субъекты ведения хозяйства при следующих поставках медицинского иммунобиологического препарата должны «принять меры по предотвращению приобретения, реализации и применения» этого препарата, говорится в распоряжении.

Также пресс-служба депутата отмечает, что Генеральная прокуратура Украины приняла постановление о проведении проверки соблюдения законодательства Министерством здравоохранения Украины при закупке вакцин производства «ФАРМСТАНДАРТ-БИОЛИК». Об этом в официальном ответе на депутатский запрос народного депутата Украины А.Сенченко сообщил заместитель генерального прокурора Украины Виталий Билоус.

Пресс-служба отмечает, что среди руководителей ПАО «ФАРМСТАНДАРТ-БИОЛИК» - сын министра здравоохранения Украины Раисы Богатыревой.

«С момента, когда мать возглавила ведомство, бизнес Александра Богатырева начал развиваться. Его фирма «ФАРМСТАНДАРТ-БИОЛИК» вскоре стала одним из основных поставщиков украинских лекарств государству. На протяжении 2012 года отечественный Минздрав провел тендеры на общую сумму 1 млрд 653 млн грн. Значительную часть из них выиграло уже упомянутое предприятие», - говорится в сообщении пресс-службы А.Сенченко, при этом утверждается, что «в Украине после прививки от сына Богатыревой умерли 11 детей».

В настоящее время УНИАН пытается получить комментарий от Гослекслужбы Украины – телефоны пресс-службы постоянно заняты.