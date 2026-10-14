Маск и Трамп бросили Украину на растерзание волкам, – The Telegraph

Украинцы уже могут записывать Илона Маска в список своих врагов, считает британский обозреватель.

Решение об ограничении работы терминалов Starlink в Украине значительно подрывает оборонные возможности ВСУ и показывает, что Илон Маск и Дональд Трамп все больше превращаются в угрозу для Киева. Об этом пишет обозреватель The Telegraph Джейк Уоллис Симонс.

Автор напоминает, что, согласно сообщениям украинских специалистов, SpaceX ввела ограничения для устройств Starlink, движущихся со скоростью более 160 километров в час. Такой шаг повлиял на работу украинских дальнобойных дронов.

"Это довольно красноречивый шаг со стороны человека, который обещал, что его интернет-сервис никогда не будет использоваться в качестве "разменной монеты" в Украине. Поэтому теперь украинцы могут отнести Маска к числу своих врагов", – пишет Симонс об Илоне Маске.

Видео дня

Обозреватель отмечает, что ограничения Starlink происходят на фоне ухудшения отношений между Киевом и администрацией Трампа. На прошлой неделе американский президент договорился с Владимиром Путиным о поставках на мировой рынок сотен тысяч тонн российского дизельного топлива. По оценке автора, эти объемы вряд ли существенно повлияют на глобальное потребление, однако могут иметь политическое значение в преддверии промежуточных выборов в США.

После этого, как сообщает западная пресса, во время переговоров в Майами спецпосланцы США Стив Виткофф и Джаред Кушнер якобы угрожали прекратить обмен разведданными с Украиной, если Киев не прекратит атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы.

"Но это не было бы первым случаем, когда такой рычаг применяли; и если это правда, цену за временно более дешевое дизельное топливо в Огайо заплатят украинской кровью", – пишет автор.

Саймонс также напоминает о предыдущих шагах Трампа, в частности об обвинениях Владимира Зеленского в диктаторстве, замораживании военной помощи и попытках продвигать мирный план, который учитывал прежде всего интересы Москвы.

По его мнению, непоследовательность американской политики создает дополнительные риски для Украины. Автор подчеркивает, что дальнейшее ограничение доступа к Starlink или прекращение обмена разведданными могло бы иметь серьезные последствия для украинской обороны.

Политика Трампа

Как писало УНИАН, администрация Дональда Трампа призывает Украину прекратить удары по российским НПЗ, но не комментирует атаки РФ на предприятия американских компаний в Украине. За последние месяцы российские ракеты и дроны повредили объекты Coca-Cola, PepsiCo, McDonald’s и других брендов, что вызвало беспокойство у деловых кругов.

Также мы сообщали, что переговоры о гарантиях безопасности для Украины сорвались после договоренности Дональда Трампа с Владимиром Путиным о закупке российского дизельного топлива. Американские представители предлагали усиленные гарантии, но Киев и европейские партнеры опасались, что они могут означать уступки территориями.

Вас также могут заинтересовать новости: