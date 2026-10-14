В Евросоюзе оценили ситуацию с разведданными США и связью Starlink для Украины

В ЕС ведутся переговоры с Киевом о доступе к европейской системе защищенной спутниковой связи Govsatcom.

В Евросоюзе оценили ситуацию с американской поддержкой Украины, в частности, в сфере обмена разведывательными данными.

Так, официальный представитель Европейской комиссии Паула Пиньйо на брифинге заявила, что на данный момент Брюссель не видит признаков прекращения обмена разведданными между Вашингтоном и Киевом.

В то же время в ЕС пока не прокомментировали возможные ограничения работы Starlink на территории Украины, отметив, что им требуется дополнительная информация.

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При этом в ЕС также сообщили, что ведутся переговоры с Украиной о возможности использования европейской системы защищенной спутниковой связи Govsatcom. По словам пресс-секретаря Европейской комиссии Тома Ренье, речь идет об обеспечении доступа к соответствующим спутниковым услугам для гражданских нужд.

Срыв помощи Украине со стороны США

Как сообщал УНИАН, на переговорах с украинской делегацией представители США пригрозили прекратить передачу Украине разведданных, если Киев продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что иностранные партнеры сначала не сообщили Украине о том, что Россия запустила баллистические ракеты, однако о трех последующих волнах атак, произошедших сегодня ночью, уже проинформировали.

Также советник президента по технологическим инновациям в ВСУ Сергей (Флеш) Бескрестнов заявил, что в ночь на 14 октября компания SpaceX без предупреждения ввела ограничения скорости работы терминалов Starlink во время движения по территории Украины. Это привело к срыву ряда миссий.

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