Рыбак не понимает, почему Кличко подал на него в суд

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак заявляет, что действовал в соответствии с регламентом во время голосования в парламенте за отставку Сергея Арбузова с должности председателя Национального банка и назначения Игоря Соркина на эту должность.

Об этом он заявил в интервью Радио «Свобода».

«Председатель Верховной Рады организует рассмотрение вопроса. Я организовал рассмотрение, выполнил полностью регламент... Я поставил на голосование, депутаты проголосовали, был результат, и я объявил этот результат. Какие вопросы могут быть ко мне?», – спросил Председатель ВР.

По словам спикера, перед рассмотрением вопроса он обратился к парламентариям с просьбой не нарушать регламент и голосовать только персонально. В связи с этим В.Рыбак заявил, что считает безосновательным иск к нему в суд, потому что ответственность за голосование должны нести непосредственно депутаты. По словам спикера, он узнал об этом иске со СМИ.

Как сообщал УНИАН, политическая партия “УДАР” обратилась с иском к председателю Верховной Рады В.Рыбаку и требует от суда признать противоправными его действия во время голосования за отставку С.Арбузова с должности председателя НБУ и назначения И.Соркина на эту должность. Исковое заявление подал 22 января в Окружной административный суд столицы лидер партии Виталий Кличко.

Он настаивает, что спикер не обеспечил выполнения норм Конституции во время голосования в парламенте, когда некоторые депутаты голосовали за своих коллег.

Партия «УДАР» также подала иск в Высший административный суд Украины о признании незаконными постановлений Верховной Рады «Об освобождении Арбузова С. Г. с должности Председателя Национального банка Украины» и «О назначении Соркина И. В. на должность Председателя Национального банка Украины».

Кроме того, «УДАР» готовит конституционные представления относительно проверки соответствия Конституции Украины (конституционности) указанных постановлений Верховной Рады.