Графики отключений электроэнергии: когда не будет света 15 октября

Ограничения связаны с последствиями российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Завтра, 15 октября, в отдельных регионах Украины будут вынуждены вводить ограничения на потребление электроэнергии. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Время действия ограничений:

06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (в объеме от 0,5 до 1,5 очереди);

06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Ограничения связаны с последствиями российских ударов по энергетической инфраструктуре.

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"Ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", – добавили в "Укрэнерго".

Ситуация в энергетике – главное

Россия начала массированную кампанию атак на украинскую энергетическую инфраструктуру еще в сентябре, раньше, чем в предыдущие годы.

Таким образом оккупанты пытаются нанести как можно больший ущерб энергосистеме в преддверии отопительного сезона. По оценкам аналитиков Института изучения войны (ISW), РФ хочет ослабить украинскую энергетику до того, как Украина успеет разработать и внедрить более эффективные средства противодействия российским ударам.

Спрогнозировать, как долго продлятся отключения электроэнергии зимой, пока практически невозможно. Как сообщил УНИАН директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, ситуация в значительной степени будет зависеть от способности Сил обороны Украины противостоять российским средствам поражения.

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