ГПтС: Луценко прооперирован
13:51, 23 января 2013Политика
5966 0
Луценко сегодня прооперировали – ГПтС
Луценко был прооперирован
Бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко сегодня прооперировали в столичной клинике «Оберег».
Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь ГПтС Украины Игорь Андрушко.
«Да, его сегодня прооперировали. Операция прошла без осложнений», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, 20 января осужденный Ю.Луценко из Менской исправительной колонии (№91) был доставлен в киевскую универсальную медицинскую клинику «Оберег».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter