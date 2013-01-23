ГПтС: Луценко прооперирован

Бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко сегодня прооперировали в столичной клинике «Оберег».

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь ГПтС Украины Игорь Андрушко.

«Да, его сегодня прооперировали. Операция прошла без осложнений», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 20 января осужденный Ю.Луценко из Менской исправительной колонии (№91) был доставлен в киевскую универсальную медицинскую клинику «Оберег».