Лавров: Россия пока не может отдать Польше обломки самолета Качиньского

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве по итогам деятельности российской дипломатии в 2012 году.

«У нас нет абсолютно никакого желания создавать какие-то проблемы для польского руководства, для семей погибших, для российско-польских отношений, но это очень серьезное уголовное дело, которое открыто и в России, и в Польше. По нашим правилам, пока расследование не завершено, окончательно не закрыто и не передано в суд, вещественные доказательства должны находится в распоряжении следователя», - сказал С.Лавров

При этом он подчеркнул, что в РФ эту трагедию восприняли очень близко к сердцу.

Он напомнил, что Польша также не закончила расследование причин этой катастрофы.

По его словам, Россия еще летом прошлого года предложила польским коллегам начать обсуждать технические и логистические аспекты предстоящей транспортировки обломков.

В тоже время С.Лавров подчеркнул, что давление, которое пытается Польша оказывать на Россию через Брюссель, не ускорят ход расследования, которое проходит под личным контролем Президента РФ.

«Следователи делают все возможное, чтобы действовать быстро», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил российские власти в невыполнении обещания бывшего Президента России Дмитрия Медведева передать полякам обломки президентского Ту-154, который в 2010 году разбился под Смоленском.

Он тогда также призвал Высокого представителя Евросоюза по международным вопросам и политике безопасности Кэтрин Эштон затронуть этот вопрос на саммите Россия-ЕС.

Справка УНИАН. Польский Ту-154 с делегацией высокопоставленных должностных лиц во главе с Президентом Лехом Качинским разбился во время захода самолета на посадку на аэродроме в российском Смоленске 10 апреля 2010 года.

Авиационные эксперты назвали причиной катастрофы ошибки экипажа, в результате которых самолет оказался слишком низко над землей, где зацепил крылом дерево. Вместе с тем прокуратура - как российская, так и польская – до сих пор не обнародовали окончательных результатов своего следствия.