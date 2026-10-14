В Кремле намекнули на возможную встречу Путина и Трампа в Китае

По словам пресс-секретаря российского диктатора, "существует общее желание провести такую встречу".

Встреча российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае пока не согласована. В то же время возможность переговоров будет обсуждаться, если оба лидера будут присутствовать на мероприятии. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

"Если они окажутся вместе в Китае, то, конечно, можно предположить, что такая встреча станет предметом обсуждения", – сказал Песков.

Комментируя возможность трехсторонней встречи Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, Песков заявил, что пока неизвестно, насколько совпадут их графики и какие темы могут быть вынесены на обсуждение.

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"Существует общее желание провести такую встречу, но мы пока не знаем, насколько совпадают графики лидеров, и, действительно, пока не знаем, какова может быть повестка дня такой встречи, но все сходятся во мнении, что она была бы очень полезной", – отметил пресс-секретарь Путина.

Отметим, что саммит АТЭС 2026 года запланирован на 18–19 ноября в городе Шэньчжэнь (провинция Гуандун, Китай). Ожидается, что на ней будут присутствовать Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Владимир Путин.

Общение Трампа с Путиным

Ранее помощник главы Кремля Юрий Ушаков рассказал о телефонном разговоре Владимира Путина с Дональдом Трампом. Он сказал, что не может привести подробностей, однако отметил, что никто из них не хотел первым вешать трубку.

Ушаков также рассказал, что Трамп "тепло" поздравил Путина с днём рождения, который был 7 октября. Тогда они также обсудили поставки российских нефтепродуктов на рынки США и мира.

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