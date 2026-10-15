Археологи нашли тысячу игральных костей вокруг странного здания

Его стены были окрашены в красный цвет поверх желтого основания, а дверь выходила на восток - к старой дороге, пересекавшей римский город с востока на запад.

К концу июля 2026 года в ходе раскопок в коммуне Гран во Франции, где задержали танкер "теневого флота" РФ, было обнаружено не менее 500 костяных игральных костей. В местных сообщениях эта находка описывалась как крупнейшая из когда-либо обнаруженных коллекций античных игральных костей, а по более поздним данным, их общее число превысило 1000 штук. Об этом пишет The Daily Galaxy.

Здание, где их нашли, было настолько мало, что его можно пересечь за несколько шагов: размеры постройки составляют примерно 4,5 на 3,8 метра. Стены были окрашены в красный цвет поверх желтого основания, а дверь выходила на восток - к старой дороге, пересекавшей римский город с востока на запад.

В земле вокруг здания, расположенного в одной из деревень на северо-востоке Франции, археологи раз за разом находили один и тот же предмет. Каждый такой предмет представлял собой небольшой костяной кубик, на грани которого были нанесены крошечные выгравированные кружки. Три кубика были заложены в фундамент самого здания.

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Отмечается, что дизайн этих костей показался бы знакомым любому современному игроку. Точки на них выполнены в виде "глазков" - небольших двойных кружков, вырезанных на кости; в некоторых из них сохранились следы смеси воска и древесного угля, которая делала их темнее и облегчала считывание значений. Расположение точек соответствует стандарту, который археологи называют схемой "семерки": сумма очков на противоположных гранях всегда равна семи.

Что нашли еще

Помимо игральных костей, на этом небольшом участке земли рядом со зданием были найдены обувные гвозди, керамика, фибулы, бронзовые монеты, иглы с ушком и кости животных. Сами по себе эти предметы типичны для римского города. Однако именно огромное количество игральных костей, сосредоточенных на столь малом пространстве, делает этот объект уникальным.

У исследовательской группы есть три рабочие гипотезы относительно назначения этого здания, но окончательный выбор пока не сделан. В статье сказано:

"Это могла быть мастерская по изготовлению игральных костей, небольшое святилище или место для игр, проходивших под покровительством божества. Тот факт, что три игральные кости были заложены в фундамент, указывает на тесную связь между ними и самим сооружением с момента его постройки".

Интересно, что обстановка вокруг здания также добавляет загадочности. К северу от него проходит траншея длиной около 20 метров, в которой когда-то располагался водопровод из деревянных секций; на месте до сих пор сохранились два железных обруча, скреплявших эти части. На одном из концов траншеи находится прямоугольный котлован - возможно, место для деревянного резервуара; его раскопки продолжаются.

Предварительные данные позволяют датировать находки периодом между I и III веками н. э. В ближайшие месяцы игральные кости будут переданы в Национальный археологический музей для изучения; специалистам предстоит выяснить, использовались ли они непосредственно в этом здании или же попали туда позже и хранились там.

Город, возникший вокруг храма Аполлона

Сегодня Гран - это деревня с населением в несколько сотен человек. В римскую эпоху здесь располагалась Андезина - город, занимавший площадь более 70 гектаров. По оценкам, его население составляло от 15 до 20 тысяч человек.

Общественные постройки города отличались внушительными масштабами. Здесь были амфитеатр, вмещавший около 17 тысяч зрителей, и базилика с мозаичным полом площадью 232 квадратных метра - одним из самых больших подобных образцов, известных в римском мире.

Важно, что своей славой город был обязан святилищу Аполлона Гранна - бога-целителя. Нынешние раскопки, начатые в 2022 году рядом с базиликой, преследуют цель вновь обнаружить и детально изучить остатки сооружений, впервые исследованных еще в 1960-х годах.

Небольшое здание с расписными стенами было выявлено в ходе полевых сезонов 2023 и 2024 годов, когда археологи расчистили его стены, покрытые красной штукатуркой. Раскопки 2026 года, открытые для посетителей по будням до 30 июля, были сосредоточены на прилегающей территории - именно там постоянно находили игральные кости.

Игральные кости: под запретом римского закона

Интересно, что игральные кости были неотъемлемой частью жизни римлян. Их находят в амфитеатрах, жилых домах и лагерях легионеров; наряду с бабками (астрагалами) они также использовались для гадания и толкования воли богов. В статье сказано:

"Иначе обстояло дело с азартными играми на деньги. Как в эпоху Республики, так и при императорах действовал ряд законов, запрещавших подобные игры; нарушителям грозил штраф, вчетверо превышавший сумму ставки. Однако в декабре, во время праздника Сатурналий, правила смягчались".

Эти запреты мало останавливали представителей высшей власти. Август, Калигула, Вителлий и Домициан - все они предавались этой игре, а император Клавдий даже написал книгу об игре в кости.

Возможно, по самому Грану ступала нога одного из императоров. В латинской речи, произнесенной в 310 году н. э., описывается, как Константин посетил храм Аполлона - названный оратором одним из прекраснейших в римском мире - и получил там знамение. В 1926 году французский историк Камиль Жюллиан предположил, что речь шла о святилище Аполлона Гранна в Гране.

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