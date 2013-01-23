Луценко вышел из наркоза - жену к нему не пускают

Об этом после общения с хирургом и другими врачами клиники «Оберег» заявила защитник и жена экс-министра Ирина Луценко, сообщили УНИАН в пресс-службе “Народной самообороны”.

«Операция прошла нормально. Удалили не один большой полип, но и другие, их было много. Сейчас Юра выходит из-под наркоза. Достаточно долго шла операция, потому что полипов было много», - сказала И.Луценко.

По ее словам, весь послеоперационный материал врачи отдали на гистологию. Результаты анализа ожидаются на протяжении десяти дней. «Результаты гистологии будут делаться в соответствии с их регламентом, но существует процедура: в случае подозрения на онкологию материалы отдадут в другую клинику на так называемое альтернативное исследование», - уточнила И.Луценко.

«Муж, по словам врачей, чувствует он себя нормально. Ему запрещено подниматься, поднимать руки, ноги, голову, двигаться вплоть до завтрашнего вечера. В эти минуты врачи успокаивают, они говорят, что надеются, что кровь будет сворачиваться и все будет нормально. Поддерживают его там соответствующими медикаментами, капельницами», - добавила она.

Жена экс-министра так и не виделась с мужем, поскольку не получила разрешения от руководства колонии на свидание.

«Руководитель колонии мне ответил в письменном виде, что в соответствии с внутренними нормативными документами, когда осужденный находится на лечении в медицинском заведении, то он находится под охраной сотрудников колонии. В этой же инструкции указано, что к охраняемому лицу не допускаются посторонние лица, кроме медперсонала учреждения. Все мои аргументы о том, что уже 26 лет штампа в паспорте, о том, что я являюсь женой, и в соответствии с Семейным кодексом, я не являюсь посторонним лицом, ими во внимание не принимаются. Не принимаются во внимание и мои аргументы о том, что я имею статус защитника. Они работают по инструкции. Я эти вопросы буду рассматривать с другими управлениями, прокуратурой и так далее», - заметила И.Луценко.

Она отметила, что у нее нет цели устраивать какие-то «концерты, привлекать лишнее внимание к себе и к Луценко».

«Я еще раз обращаюсь к прессе с просьбой не привлекать лишнее внимание, не заходить на территорию клиники, поскольку это частное заведение. Люди здесь лечатся и не хотят, чтобы их снимали. Буду максимально лояльной относительно этой клиники, чтобы Луценко отсюда не выгнали и дали ему долечиться у хороших, объективных врачей», - отметила И.Луценко.